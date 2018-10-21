Пенсионер, чиновник и пресс-секретарь: в Барнауле выявили лучших игроков в пинг-понг среди журналистов

В личном зачете третье место занял Иван Сухосыр — сотрудник пресс-службы УФСИН по Алтайскому краю. Второе место досталось председателю комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Алексею Каретникову.
Золото у ветерана настольного тенниса на Алтае Алексея Герасимова, бывшего заместителя редактора газеты «Алтайская правда» и экс-руководителя краевой федерации по этому виду спорта.
В командном первенстве не было равных «Алтайской правде».
Всего же в чемпионате приняло участие 20 человек. Инициатором соревнований стал председатель краевой федерации настольного тенниса Алексей Перфильев.
Организаторы планируют сделать подобный турнир регулярным.