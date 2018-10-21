Пенсионер, чиновник и пресс-секретарь: в Барнауле выявили лучших игроков в пинг-понг среди журналистов

20 октября в краевой столице впервые прошел чемпионат по настольному теннису среди журналистов и пресс-секретарей краевых ведомств. В итоге самим акулам пера места на пьедестале почета не досталось.

В личном зачете третье место занял Иван Сухосыр — сотрудник пресс-службы УФСИН по Алтайскому краю. Второе место досталось председателю комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Алексею Каретникову.

Золото у ветерана настольного тенниса на Алтае Алексея Герасимова, бывшего заместителя редактора газеты «Алтайская правда» и экс-руководителя краевой федерации по этому виду спорта.

В Барнауле прошел турнир по настольному теннису среди журналистов Алексей Кучерявых , https://vk.com/id133916344

В командном первенстве не было равных «Алтайской правде».

Всего же в чемпионате приняло участие 20 человек. Инициатором соревнований стал председатель краевой федерации настольного тенниса Алексей Перфильев.

В Барнауле прошел турнир по настольному теннису среди журналистов Алексей Кучерявых , https://vk.com/id133916344

Организаторы планируют сделать подобный турнир регулярным.