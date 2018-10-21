Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 октября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Спорт
40

Пенсионер, чиновник и пресс-секретарь: в Барнауле выявили лучших игроков в пинг-понг среди журналистов

20 октября в краевой столице впервые прошел чемпионат по настольному теннису среди журналистов и пресс-секретарей краевых ведомств. В итоге самим акулам пера места на пьедестале почета не досталось.

Настольный теннис.
Настольный теннис.
СС0

В личном зачете третье место занял Иван Сухосыр — сотрудник пресс-службы УФСИН по Алтайскому краю. Второе место досталось председателю комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Алексею Каретникову.

Золото у ветерана настольного тенниса на Алтае Алексея Герасимова, бывшего заместителя редактора газеты «Алтайская правда» и экс-руководителя краевой федерации по этому виду спорта.

В Барнауле прошел турнир по настольному теннису среди журналистов
В Барнауле прошел турнир по настольному теннису среди журналистов
Алексей Кучерявых, https://vk.com/id133916344

В командном первенстве не было равных «Алтайской правде».

Всего же в чемпионате приняло участие 20 человек. Инициатором соревнований стал председатель краевой федерации настольного тенниса Алексей Перфильев.

В Барнауле прошел турнир по настольному теннису среди журналистов
В Барнауле прошел турнир по настольному теннису среди журналистов
Алексей Кучерявых, https://vk.com/id133916344

Организаторы планируют сделать подобный турнир регулярным.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка