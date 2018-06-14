Обь в районе Барнаула может на 25 сантиметров превысить критический уровень

Уровень воды в Оби в районе Барнаула с 16 по 18 июня продолжит расти, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В ведомстве отмечают, что уровень воды в Оби у Барнаула может достигнуть 560-565 см (опасная отметка 540 см).
Altapress.ru писал, что в барнаульском поселке Затон подтоплены несколько улиц. Также паводковая и грунтовая вода близко подошла к 28 приусадебным участкам. Сотрудники территориального управления микрорайона и ГУ МЧС России по Алтайскому краю обходят дворы и сообщают жителям о паводковой ситуации.
Напомним, уровень воды в Оби в районе Барнаула поднялся до 538 см. До критической отметки осталось всего 2 см.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.