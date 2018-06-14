Обь в районе Барнаула может на 25 сантиметров превысить критический уровень

В ведомстве отмечают, что уровень воды в Оби у Барнаула может достигнуть 560-565 см (опасная отметка 540 см).

Altapress.ru писал, что в барнаульском поселке Затон подтоплены несколько улиц. Также паводковая и грунтовая вода близко подошла к 28 приусадебным участкам. Сотрудники территориального управления микрорайона и ГУ МЧС России по Алтайскому краю обходят дворы и сообщают жителям о паводковой ситуации.

Напомним, уровень воды в Оби в районе Барнаула поднялся до 538 см. До критической отметки осталось всего 2 см.