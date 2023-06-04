Полицейский-красавчик, улыбка до ушей и пушистый задок. Как выглядят корги и чем они успели удивить мир

В Международный день корги altaprecc.ru показывает милых "булочек" и рассказывает, чем они успели отличиться в мире.

1. В транспортной полиции Нижнего Новгорода служил корги по кличке Рыжий. Хозяйка Ольга сначала брала его на работу со своим служебным псом: показала основы следовой работы и выборку вещи по запаху человека. Руководство предложило Ольге попробовать Рыжего в поиске наркотиков.

Пес сдал все экзамены и стал офицером, который отслужил восемь лет, а в 2020 году ушел на пенсию. Кстати у Рыжего есть свой аккаунт в запрещенной соцсети. Там хозяйка выкладывает его фотографии в полицейской машине и не только.

2. На Хеллоуине в Пекине корги стали главными героями вечеринки, констатирует corgipembroke.ru. На праздник собралось больше 50 собак: у каждой свой костюм — от тыковки до русалочки. Во время вечеринки животные бегали по полосе препятствий вместе с хозяевами.

"Корги туса" в Барнауле. Дарья Беркетова.

3. Хозяева со своими корги устроили карнавал в Пушкино под Москвой. Хозяева месяц готовили костюмы для своих питомцев, рассказывает corgipembroke.ru. На Дне осени корги не только представляли показательные выступления, но и танцы. А еще походку на задних лапах и вращение.

4. В Канаде 70 корги вышли на парад в честь Елизаветы II. Праздничное шествие посвятили платиновому юбилею британской королевы в 2022 году, сообщает MTD.