4 июня
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День в истории

Полицейский-красавчик, улыбка до ушей и пушистый задок. Как выглядят корги и чем они успели удивить мир

В Международный день корги altaprecc.ru показывает милых "булочек" и рассказывает, чем они успели отличиться в мире.

Корги, собака
Корги, собака
СС0

1. В транспортной полиции Нижнего Новгорода служил корги по кличке Рыжий. Хозяйка Ольга сначала брала его на работу со своим служебным псом: показала основы следовой работы и выборку вещи по запаху человека. Руководство предложило Ольге попробовать Рыжего в поиске наркотиков.

Пес сдал все экзамены и стал офицером, который отслужил восемь лет, а в 2020 году ушел на пенсию. Кстати у Рыжего есть свой аккаунт в запрещенной соцсети. Там хозяйка выкладывает его фотографии в полицейской машине и не только.

2. На Хеллоуине в Пекине корги стали главными героями вечеринки, констатирует corgipembroke.ru. На праздник собралось больше 50 собак: у каждой свой костюм — от тыковки до русалочки. Во время вечеринки животные бегали по полосе препятствий вместе с хозяевами.

&quot;Корги туса&quot; в Барнауле.
"Корги туса" в Барнауле.
Дарья Беркетова.

3. Хозяева со своими корги устроили карнавал в Пушкино под Москвой. Хозяева месяц готовили костюмы для своих питомцев, рассказывает corgipembroke.ru. На Дне осени корги не только представляли показательные выступления, но и танцы. А еще походку на задних лапах и вращение.

4. В Канаде 70 корги вышли на парад в честь Елизаветы II. Праздничное шествие посвятили платиновому юбилею британской королевы в 2022 году, сообщает MTD.

Международный день корги ежегодно отмечают 4 июня. Его основали четыре руководителя сообщества любителей корги Omaha Corgi Crew в 2019 году. Организация помогает людям покупать, брать из приютов и переселять корги и их помеси.

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