Активист женсовета "Алтай-Кокса" — о том, как с пользой прожить лучшие годы

— Мне нравится работать в женсовете. Вижу в этом отдушину, возможность самовыражаться, воплощать в жизнь творческие идеи.

У нас подобрался молодой коллектив. Мы объединились год назад, создали группу в WhatsApp, обсуждаем там идеи проектов. К нам постоянно присоединяются коллеги. Сейчас в активе женсовета 15 работниц, но тех, кто нам постоянно помогает, гораздо больше.

В наших мероприятиях задействуем детей и вторые половинки. Например, летом проводили семейный конкурс "Замок на песке". Все, включая бабушек и дедушек, выезжали на берег Чумыша и лепили шикарные замки. Каждая семья презентовала свое творение и рассказывала выдуманную сказку или реальную историю. Очень душевно! Скорее всего, этот конкурс станет традицией.

Самое масштабное мероприятие, что нам удалось организовать, — городской фестиваль красок. Мы всем городом рисовали граффити на фасаде фонтана в центре города. Предварительно очистили территорию и провели конкурс на лучшую идею граффити. Победила юная заринская художница, предложившая триптих, посвященный городу и заводу.

Одну часть мы и перенесли на фонтан: снизу "Алтай-Кокс" как градообразующее предприятие, основа города, а выше — Заринск в цветах и радуге. Разрисовывали фасад вместе с детьми. Они так радовались, что им доверили баллончики с краской!

Я счастлива, что все больше людей участвуют в жизни завода, а не существуют в режиме "работа — дом". Мы с пользой проводим наши лучшие годы!

О чем еще рассказала Екатерина — Мое главное правило по жизни — нельзя расслабляться. Лучше пересилить себя и что-то сделать, о чем потом будешь с теплотой вспоминать. Ради этого не жалко потраченного времени. Тем более семья меня поддерживает: сын тоже участвует в организации мероприятий, консультирует по новым тенденциям в музыке.



— Команда важнее, чем личность. В одиночку не сделать ни один серьезный проект. Один сказал, другой подхватил — и так закрутилось. Даже если кто-то не может творческих идей предложить, он способен помочь организационно.



— Сейчас заводчане стали активнее участвовать в корпоративных мероприятиях. Раньше ждали призов и бонусов, а теперь понимают, что это эмоциональное удовольствие и просто отдых. А если получишь какой-нибудь сертификат или подарок — то вдвойне приятно. Обычно завод на это не скупится.



— Я патриот своего предприятия. Не знаю, откуда это во мне. Наверное, с чувством патриотизма рождаются. Нельзя вдруг взять и разлюбить свою страну, город, работу…



— Завод не только "живет" рядом с городом, но и питает его. И финансово, и теплом, и тем, что люди работают здесь и могут содержать свои семьи. Зарплата у нас по меркам Алтайского края очень и очень хорошая. Да и для других регионов тоже.



— К Новому году завод поставил беседку-инсталляцию в виде шара около ДК "Строитель". В Сети стали обсуждать, что лучше бы дорогу отремонтировали и так далее. Не понимаю этого. Нужно радоваться всему, что дается. А если хотите что-то изменить, надо не сидя на диване комментарии писать, а участвовать в общественной жизни и менять мир вокруг к лучшему!

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