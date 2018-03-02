Александр Карлин поддержал тезис президента Путина про расширение свободы

1 марта президент России обратился с посланием к Федеральному собранию. Побывавший на мероприятии губернатор Алтайского края рассказал о том, что не в первый раз слушает послание Путина, однако именно это он считает уникальным "по глубине, широте охвата вопросов, историческому горизонту трактовки происходящих процессов, намечаемых работ и преобразований в нашем обществе".
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Нам предстоит большая работа по осознанию и претворению в жизнь такого значимого документа. Президент обращался не только к членам парламента, это было обращение к народу, именно к гражданам страны.
Президент совершенно правильно подчеркнул, что ближайшие годы станут решающими для нашей страны. В основе дальнейшей работы должна стать цель сбережения народа, потому что в исторической конкуренции будут иметь преимущества те государства, которые обладают очень серьезным человеческим потенциалом. Речь идет не просто о численности населения, но и о его качестве с точки зрения состояния здоровья, готовности воспринять новые вызовы в науке, технике, в промышленности и других отраслях экономики, а также в гуманитарной сфере. Этот посыл о необходимости сбережения людей будет для меня главным в дальнейшей практической работе на посту главы региона.
Также Карлин заявил, что считает важным является тезис Путина о расширении пространства свободы.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Можно о свободе много говорить, можно понимать ее только в общественно-политическом смысле. Но дальнейшие мысли президента говорят о том, что свобода — это понятие универсальное, она должна быть реализована, в том числе, и в экономической деятельности, в повседневной жизни. Мы должны здесь еще много поработать все вместе. Главное, что подчеркнул президент, и это созвучно моей позиции как гражданина и главы региона, — это благополучие наших граждан, это война с бедностью, преодоление существующего между различными слоями населения неравенства. Эта наша базовая задача, которая также будет решаться в Алтайском крае.
В послании Владимир Путин обратил особое внимание на то, что необходимо уловить новую технологическую волну, быть адекватными современным изменениям.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— По словам президента, перспективу будут иметь те страны и народы, которые грамотно поймают эту волну. Я для себя понимаю, что и в России будут успешными те регионы, которые эту технологическую волну также ощутят и будут активно в этом плане себя проявлять.
Полностью с мнением главы региона можно ознакомиться на официальном сайте края.
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