Александр Карлин поддержал тезис президента Путина про расширение свободы

— Нам предстоит большая работа по осознанию и претворению в жизнь такого значимого документа. Президент обращался не только к членам парламента, это было обращение к народу, именно к гражданам страны.

Президент совершенно правильно подчеркнул, что ближайшие годы станут решающими для нашей страны. В основе дальнейшей работы должна стать цель сбережения народа, потому что в исторической конкуренции будут иметь преимущества те государства, которые обладают очень серьезным человеческим потенциалом. Речь идет не просто о численности населения, но и о его качестве с точки зрения состояния здоровья, готовности воспринять новые вызовы в науке, технике, в промышленности и других отраслях экономики, а также в гуманитарной сфере. Этот посыл о необходимости сбережения людей будет для меня главным в дальнейшей практической работе на посту главы региона.