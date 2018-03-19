Алтайские депутаты похвастались в соцсетях своим участием в выборах прездента

18 марта в России прошли выборы президента. Среди проголосовавших были и алтайские депутаты Госдумы и АКЗС, которые после того, как выполнили свой гражданский долг, сообщили об этом в социальных сетях.
Аленксандр Романенко на выборах 2018. Фото: www.facebook.com.
Виктор Зобнев на выборах 2018. Фото: www.facebook.com.
АНдрей Волков на выборах 2018. Фото: www.facebook.com.
Александр Прокопьев на выборах 2018. Фото: www.facebook.com.
Владислав Вакаев на выборах 2018. Фото: www.facebook.com.
Николай Герасименко на выборах 2018. Фото: www.facebook.com.
Альберт Лунев на выборах 2018 в Милане. Фото: предоставлено фракцией ЕР в АКЗС.
Альберт Лунев на выборах 2018 в Милане. Фото: предоставлено фракцией ЕР в АКЗС.
Альберт Лунев на выборах 2018 в Милане. Фото: предоставлено фракцией ЕР в АКЗС.
Так думцы приехали на Алтай, чтобы проголосовать на выборах. А вот единоросс Альберт Лунев из АКЗС в день выборов находился в Милане, где также принял участие в выборах.
Напомним, что по предварительным данным, в Алтайском крае лидирует Владимир Путин. На втором месте идет Павел Грудинин, а на третьем — Владимир Жириновский.
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