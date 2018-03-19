Алтайские депутаты похвастались в соцсетях своим участием в выборах прездента

Аленксандр Романенко на выборах 2018. Фото: www.facebook.com. Виктор Зобнев на выборах 2018. Фото: www.facebook.com. АНдрей Волков на выборах 2018. Фото: www.facebook.com. Александр Прокопьев на выборах 2018. Фото: www.facebook.com. Владислав Вакаев на выборах 2018. Фото: www.facebook.com. Николай Герасименко на выборах 2018. Фото: www.facebook.com. Альберт Лунев на выборах 2018 в Милане. Фото: предоставлено фракцией ЕР в АКЗС. Альберт Лунев на выборах 2018 в Милане. Фото: предоставлено фракцией ЕР в АКЗС. Альберт Лунев на выборах 2018 в Милане. Фото: предоставлено фракцией ЕР в АКЗС.

Так думцы приехали на Алтай, чтобы проголосовать на выборах. А вот единоросс Альберт Лунев из АКЗС в день выборов находился в Милане, где также принял участие в выборах.

Напомним, что по предварительным данным, в Алтайском крае лидирует Владимир Путин. На втором месте идет Павел Грудинин, а на третьем — Владимир Жириновский.