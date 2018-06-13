В алтайском городе мужчина выпал из окна и погиб

Свидетели ЧП сообщают, что якобы недавно мужчине угрожали кредиторы. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося и проводят проверку, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, в Барнауле вечером 27 мая из окна многоэтажного дома выпала женщина, она скончалась.