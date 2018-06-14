В Барнауле возле дома рухнуло большое дерево

В Барнауле вечером 13 июня на пешеходную дорожку упало дерево, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле возле дома рухнуло дерево. Фото: Сергей Вейкман в vk.com/barneos22.
В Барнауле возле дома рухнуло дерево. Фото: Лидия Шепелева в vk.com/barneos22.
В Барнауле возле дома рухнуло дерево. Фото: Сергей Вейкман в vk.com/barneos22.
Дерево рухнуло у дома на улице Георгия Исакова, 232. О пострадавших не сообщается. Рабочие распиливают ветки и освобождают пешеходную дорожку.
Сергей Вейкман, один из очевидцев, пишет, что люди каждый день проходили под этим наклоненным деревом и в любую минуту могла произойти трагедия. По словам мужчины, дерево рухнуло из-за шторма вчера вечером.
Напомним, 30 мая в Барнауле разыгрался шторм с сильными порывами ветра. В нескольких точках города ненастье повалило деревья на припаркованные автомобили.
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