В Бийске 5 июня на автомобиль Mazda Capella упала большая ветка, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
В алтайском городе упавшая ветка серьезно повредила автомобиль/. Фото: vk.com/incident_22.
В алтайском городе упавшая ветка серьезно повредила автомобиль/. Фото: vk.com/incident_22.
В алтайском городе упавшая ветка серьезно повредила автомобиль/. Фото: vk.com/incident_22.
Автомобиль стоял у дома на улице Ленинградской. По словам очевидцев, 5 июня в городе был сильный ветер.
На снимках с места ЧП видно, что иномарку получила серьезные повреждения. От удара у автомобиля Mazda Capella треснуло лобовое стекло, пострадала крыша.
Напомним, 22 мая в Бийске на автомобиль Toyota упало дерево.
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