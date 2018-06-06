В алтайском городе упавшая ветка серьезно повредила автомобиль/. Фото: vk.com/incident_22. В алтайском городе упавшая ветка серьезно повредила автомобиль/. Фото: vk.com/incident_22. В алтайском городе упавшая ветка серьезно повредила автомобиль/. Фото: vk.com/incident_22.

Автомобиль стоял у дома на улице Ленинградской. По словам очевидцев, 5 июня в городе был сильный ветер.

На снимках с места ЧП видно, что иномарку получила серьезные повреждения. От удара у автомобиля Mazda Capella треснуло лобовое стекло, пострадала крыша.

Напомним, 22 мая в Бийске на автомобиль Toyota упало дерево.