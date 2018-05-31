Первому барнаульскому небоскребу угрожают аварийные деревья

Двор Гоголя, 76. Аварийные деревья. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Двор Гоголя, 76. Аварийные деревья. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Двор Гоголя, 76. Аварийные деревья. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Двор Гоголя, 76. Аварийные деревья. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Двор Гоголя, 76. Аварийные деревья. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Двор Гоголя, 76. Аварийные деревья. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Двор Гоголя, 76. Аварийные деревья. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Двор Гоголя, 76. Аварийные деревья. Фото: Галина Гришина. Двор Гоголя, 76. Аварийные деревья. Фото: Галина Гришина. Двор Гоголя, 76. Аварийные деревья. Фото: Галина Гришина. Двор Гоголя, 76. Аварийные деревья. Фото: Галина Гришина. Двор Гоголя, 76. Аварийные деревья. Фото: Галина Гришина.

Переписка с чиновниками началась в 2016 году. Тогда жильцы просила решить проблему с аварийными деревьями в городском комитете по благоустройству, так как они растут на муниципальной земле. Комиссия обследовала их и согласилась, что часть нужно спилить, а часть обрезать, чтобы омолодить. Однако до сих пор старые ветлы на месте, ствол одной из них весной упал на здание и уже зазеленел. Еще один пока опирается на соседние ветви, но скоро тоже рухнет.

Галина Гришина,

жительница дома на Гоголя, 76:

— В Барнауле много говорят о сохранении исторических памятников архитектуры. Дом на Гоголя, 76 построен в начале прошлого века. Это памятник регионального значения. Но никому до него нет дела. Как и до деревьев во дворе. Такие же ветлы растут в исторической части города, за ними ухаживают, регулярно обрезают и поэтому они не представляют опасности. Мы же давно не гуляем с детьми во дворе, потому что это опасно.

Галина рассказала, что для спила деревьев нужно не только постановление администрации, но и услуги специализированной компании с техникой, которая позволит аккуратно снять ствол с фасада. В 2016 году приглашенная фирма выставила счет за одну ветлу — около 29 тысяч рублей. Пока жильцы ждали постановление из мэрии, цена выросла до 49 тысяч. "Горзеленхоз" и вовсе запросил около 100 тысяч рублей.

Галина Гришина,

жительница дома на Гоголя, 76:

— Видимо комитет тянет с постановлением, потому что в бюджете нет денег на спил таких деревьев. Сами мы это не можем сделать. Сначала нужно оформить землю в собственность жильцов. Но нам дали понять: размежевать участок можно будет только после того, как в городе появится генеральный план (по данным сайта мэрии, генплан ожидается в ноябре 2018 года, — прим. ред.).

Между тем в Барнауле второй год пилят аварийные деревья на деньги специальной программы по благоустройству. В этом году на нее из краевого бюджета выделили 29,2 миллиона рублей для благоустройства 24 зеленых зон. Всего планируют спилить более 300 деревьев с механическими повреждениями, признаками аварийности, отслойкой коры, с дупелами и просто утратившими декоративный вид. На их месте власти хотят высадить около 450 новых саженцев.

Чиновники подходят к реализации задачи настолько ответственно, что в результате множество зеленых уголков города "облысели". Высаженные деревца-прутики не компенсируют вырубленной зелени. Особенно серьезно "обновили" парк "Изумрудный".