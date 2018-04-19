Барнаульский депутат подал заявление в полицию на комментарий под материалом altapress.ru

Реабилитацией нацизма посчитал комментарий некоего Эдуарда Эсперанто депутат барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин. В комментарии предлагалось "убрать позорные памятники 2-й мировой войне". Возмущенный депутат написал заявление на имя главного полицейского края Олега Торубарова с требованием отреагировать на это высказывание.
Вызвавший недовольство комментарий Эдуарда Эсперанто появился под постом в группе "Шпиль-Барнаульское городское сообщество" в Facebook. В посте была размещена ссылка на материал altapress.ru "С ТЦ в центре Барнаула сняли почти все вывески".
В дискуссии, возникшей по этой ссылкой, возник некий человек с ником Эдуард Эсперанто, который предложил снести военные памятники, назвал их "позорными" и "грязными", а также призывал всех умнеть.
Дмитрий Ворсин,
депутат барнаульской гордумы, фракция ЛДПР:
— Как гражданин страны-победителя и как внук солдата я крайне возмущен подобными высказываниями, считаю что комментарии направлены на разжигание розни, унижение достоинства ветеранов Великой Отечественной Войны и граждан России.
По данным депутата Ворсина, дело передано в Следственный комитет. Проводится лингвистическая экспертиза. "Жириновец" сообщил altapress.ru, что личность Эдуарда Эсперанто уже установлена.
Справка
Статья 354.1. Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма". Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично, наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
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