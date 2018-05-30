Барнаульский ТРЦ "Арена" возобновил работу

ТРЦ "Арена" возобновил свою работу вечером 29 мая. Об этом сообщается на странице "Арены" в Instagram.
"Урааа. "Арена" открылась. Всех ждём", — говорится в сообщении. В следующем посте уточняется, что с 30 мая будут доступны все магазины и отделы развлечений работают.
29 мая состоялось заседание Индустриального районного суда по вопросу возобновления работы "Арены". Заседание длилось до позднего вечера. В итоге судья Наталья Костяная сняла обеспечительные меры в отношении торгового центра.
"Арена" не работала с 5 мая после того, как по требованию прокуратуры суд наложил на ТРЦ обеспечительные меры. В ТРЦ нашли неисправности в системах пожаротушения и дымоудаления, а также несколько других нарушений.
Напомним, "Гулливер-парк" возобновил работу 23 мая, "Район" работает с 25 мая, "Россия" с 22 мая. Пока остается закрытым торговый центр "Праздничный".
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