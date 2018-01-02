Барнаульцы в мороз вышли на "трезвую пробежку"

В Барнауле 1 января прошла трезвая пробежка. Фото: Управление по молодежной политике и спорту Алтайского края. В Барнауле 1 января прошла трезвая пробежка. Фото: Управление по молодежной политике и спорту Алтайского края. В Барнауле 1 января прошла трезвая пробежка. Фото: Управление по молодежной политике и спорту Алтайского края. В Барнауле 1 января прошла трезвая пробежка. Фото: Управление по молодежной политике и спорту Алтайского края.

Акция началась в 10 утра с благословения митрополита Сергия. Участники стартовали от часовни святой Татьяны около АлтГТУ, пробежали через улицы в центре города до Речного вокзала. После этого поднялись к буквам Барнаул, чтобы сделать коллективное фото, сообщает пресс-служба краевого управления спорта и молодежной политики

В акции приняли участие представители сети тренажерных залов "Рельеф", фитнес-клуба "К2 Sport" школы единоборств "Удар" и федерации бокса.