Барнаульцы жалуются на большую свалку рядом с домом

Сегодня, 19:01.
Жизнь

Очевидцы в группе "Баранул 22" сообщают о большой свалке, которая появилась за одним из домов на Павловском тракте.

Мусор в Барнауле. Фото: Аркадий Ддд в vk.com/barneos22.
Мусор в Барнауле. Фото: Аркадий Ддд в vk.com/barneos22.
Мусор в Барнауле. Фото: Аркадий Ддд в vk.com/barneos22.
Мусор в Барнауле. Фото: Аркадий Ддд в vk.com/barneos22.
Мусор в Барнауле. Фото: Аркадий Ддд в vk.com/barneos22.
Мусор в Барнауле. Фото: Аркадий Ддд в vk.com/barneos22.

Автор записи пишет, что свалка находится за домом 225 на Павловском тракте. На снимках видны кучи кирпичей и другой строительный мусор.

Напомним, жители Горняка 4,5 месяца были вынуждены страдать от едкого запаха шлаковых отвалов. После жалоб во все инстанции им наконец удалось избавиться от зловония.

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