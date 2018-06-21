Барнаульцы жалуются на большую свалку рядом с домом

Мусор в Барнауле. Фото: Аркадий Ддд в vk.com/barneos22. Мусор в Барнауле. Фото: Аркадий Ддд в vk.com/barneos22. Мусор в Барнауле. Фото: Аркадий Ддд в vk.com/barneos22. Мусор в Барнауле. Фото: Аркадий Ддд в vk.com/barneos22. Мусор в Барнауле. Фото: Аркадий Ддд в vk.com/barneos22. Мусор в Барнауле. Фото: Аркадий Ддд в vk.com/barneos22.

Автор записи пишет, что свалка находится за домом 225 на Павловском тракте. На снимках видны кучи кирпичей и другой строительный мусор.

Напомним, жители Горняка 4,5 месяца были вынуждены страдать от едкого запаха шлаковых отвалов. После жалоб во все инстанции им наконец удалось избавиться от зловония.