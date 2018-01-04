Белый дом беспокоится о психическом здоровье Ким Чен Ына

Накануне Трамп написал на своей странице в Твиттере, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына. Один из репортеров спросил у Сандерс, стоит ли американцам беспокоиться за психическое здоровье Трампа, который подобным образом рассуждает о ядерном оружии. Она отметила, что с Трампом все в порядке, а вот лидер КНДР многократно выдвигал угрозы и неоднократно тестировал ракеты.

"Наш президент не струсит, не будет слабым и будет делать то, что обещал: защищать американцев", — добавила Сандерс.

Высказывание президента США стало ответом на заявление лидера КНДР, который утверждает, что северокорейские ракеты могут поразить любую точку в Америке.