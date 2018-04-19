Бийчан осудили за сообщение о минировании колледжа

В Бийске двух местных жителей осудили за сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из учебных заведений города, сообщает прокуратура Алтайского края.
Суд установил, что 26 апреля 2017 года один из подсудимых был пьян и хотел, чтобы его девушка смогла пораньше уйти с занятий. Он уговорил знакомого сообщить о том, что в колледже готовится взрыв.
В учебном учреждении объявили эвакуацию, вызвали экстренные службы города. При обследовании здания взрывное устройство не нашли.
Злоумышленники признали свою вину. Каждого из них оштрафовали на 12 тысяч рублей.
Напомним, в конце марта полицейские задержали бийчанина, который сообщал о минировании вокзала.
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