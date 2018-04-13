Бийчанин сорвался с пятого этажа, когда спускался из окна по самодельной веревке

Сегодня, 11:18.
Происшествия

В Бийске 12 апреля мужчина попытался спуститься из окна пятиэтажного дома по веревке из одежды и сорвался, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск".

Происшествие в Бийске. 12 апреля.
Происшествие в Бийске. 12 апреля. Фото: Мария Якуба, "Инцидент. Бийск".

Мужчина упал на козырек магазина, который находится на первом этаже. Очевидцы вызвали медиков, пострадавшего госпитализировали.

Очевидцы предположили, что к мужчине кто-то пришел, он испугался и попытался убежать через окно. 

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