Бийские подписи в поддержку Путина не отправили в центральный штаб

Из Алтайского края в центральный избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина направили подписные листы с 7 тыс. подписей. Всего их в крае собрали более 20 тыс. В число направленых в Москву не вошли, в частности, те, что были собраны в Бийске, из-за разбирательств в связи со скандальным сюжетом телеканала "ТВ-КОМ", сообщили в региональном штабе.

18 января в центральный штаб Путина передали первую часть подписей из Алтайского края — 7 тыс. Именно столько составляет квота от нашего региона. Владимир Климов,

сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина в Алтайском крае, доверенное лицо: — Это полностью "чистые" подписные листы, по которым не возникало никаких вопросов. Материалы по проблемному пункту сбора подписей из Бийска в этот перечень не попали. Центральный штаб принял наш пакет документов, замечаний к нему не поступило. Остальные подписи, сообщили в штабе, сейчас аккумулируются в регионе, их сбор продолжается. Впоследствии они также будут переданы в центральный штаб. "Каждый должен знать, что его подпись стала вкладом в общее дело", — пояснил Климов.