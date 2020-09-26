«Честно говоря, не считал». Отвязный телеведущий прокомментировал публикацию о своих запредельных доходах

Известный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал опубликованные сведения о том, что он в 2019 году заработал более 50 млн рублей. Он заявил, в публикации казали не все его источники заработка, поэтому сумма точно не верна.

Накануне издание The Insider раскрыло зарплаты 13 главных ведущих общественно-политических шоу на российских государственных каналах. Журналисты изучили базы Федеральной налоговой службы (ФНС).

Как выяснилось, лфициальный годовой доход Владимира Соловьева составляет 52,6 млн рублей (как у 310 пенсионеров вместе взятых).

В эту сумму включены поступления от «Радио России» за эфиры, телеканала «Россия» за передачи и личной фирмы Соловьева «СВ Консалтинг».

В ответ на публикацию Соловьев сказал, что никто из сотрудников госканалов не раскроет информацию о своих гонорарах.

Владимир Соловьев. Скриншот видео russia. tv

Честно говоря, никогда так и не высчитывал поступления, они далеко не все мои источники даже указали. А в нашей индустрии есть такой пункт, как неразглашение. Поэтому никто и никогда этого не скажет. Мы, когда подписываем соглашение с каналом, подписываем и пункт о неразглашении. А предположить, что они получили базу налоговой службы, в этом я, честно говоря, сильно сомневаюсь", сказал телеведущий изданию «Подъем».

Соловьев известен своими резкими высказываниями относительно различных политических событий. К примеру, он похвалил президента Владимира Путина за «свинью и сволочь» в адрес бывшего посла Польши. В эфире госканала он перешел на воровской жаргон.

А однажды раскритиковал работу министров, заявив: «Добро пожаловать в тюрьму».