Что изменится в жизни россиян в июле 2018

В июле 2018 года в России вступят в силу несколько новых норм и законов: повысятся коммунальные тарифы, бюджетники будут получать зарплаты на карты "Мир", вступил в силу многострадальный "закон Яровой". Рассказываем, что еще нового жителей РФ в июле.

Отопление.

За "коммуналку" придется платить больше

С 1 июля в очередной раз повысят коммунальные тарифы. В среднем платежи вырастут на 4%. Увеличение тарифа зависит от региона: индексы могут быть как больше, так и меньше среднероссийской ставки.

В городах и районах Алтайского края коммунальные услуги подорожают по-разному. К примеру, в Барнауле выше уровня инфляции вырастут тарифы на отопление — на 4,05%-5,2%. Холодная вода на 0,8-0,86%, горячая вода — на 3,8-4,5%, водоотведение — на 3,2%. За электроэнергию горожане с электроплитами будут платить на 4,9% больше, а без электроплит — на 2,9%.

По России сильнее всего платежи вырастут в Якутии и Санкт-Петербурге — 6%, в Кемеровской области и Башкирии — 5,9%, в Москве, Кировской и Новгородской областях — 5,5%, пишет РИА Новости.

Банковская карта, зарплата. СС0

Бюджетники и студенты перейдут на карты "Мир"

Зарплаты "бюджетников" и студенческие стипендии с 1 июля банки могут переводить только на карты "Мир". Если платеж переведут на другую карту, средства будут учитываться как платежи невыясненного назначения.

Пенсионеров, имеющих другие банковские карты, на платежную систему "Мир" переведут до 1 июля 2020 года.

В большинстве зарубежных стран обычной картой "Мир" расплачиваться нельзя. Тем, кто планирует поездку за рубеж, нужно заранее оформить в банке кобейджинговую карту "Мир" — то есть совместную с другой платежной системой.

Компьютер. Телефон. СС0

Запись разговоров и переписка будут храниться до полугода

С 1 июля вступает в силу последняя норма из пакета антитеррористических поправок. Ее инициаторы — члены Совета Федерации и группа депутатов Госдумы во главе с Ириной Яровой.

Интернет-компании и операторы связи теперь обязаны хранить сообщения пользователей (записи звонков, изображения, звуки, видео и другое) до полугода. Сотрудники МВД и ФСБ смогут оперативно получать к ним доступ при необходимости.

В телеком-отрасли считают, что эти нововведения могут привести к подорожанию связи. Потому что операторам нужно будет компенсиовт расходы на программно-аппаратные средства, которые необходимы для выполнения требований. Сам же "пакет Яровой", по словам законодателей и спецслужб, необходим для защиты общества от терроризма.

Водитель. Автомобиль. СС0

Степень опьянения водителей смогут определять по крови

3 июля вступает в силу закон о привлечении водителей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, к ответственности по анализу крови.

Инспекторы ГИБДД смогут установить степень опьянения водителя, даже если он находится без сознания.

Административная ответственность будет наступать при обнаружении в крови этилового спирта в концентрации 0,3 и более г/л. До этого ответственность наступала только при обнаружении 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха.

Срок и штраф за продажу животных

Ужесточится ответственность за продажу в сети или через СМИ рыб и ценных диких животных. Изменения в УК РФ вступают в силу с 8 июля. Максимальным наказанием за это станут девять лет лишения свободы со штрафом в размере от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Банк. altapress.ru

Банки соберут биометрические данные

Сбор биометрических данных клиентов российские банки начнут с 1 июля. Благодаря этому банки смогут предоставлять свои услуги клиентам прямо на дому, без посещения офиса.

Оператором системы с 30 июня станет "Ростелеком". Компания будет отвечать за сбор и хранение всех персональных данных, сообщает РИА Новости.

С 1 июля 2018 года россияне смогут пройти удаленную идентификацию в 20 российских банках. В дальнейшем к системе подключат все остальные российские банки.

Строительство. Недвижимость. Новостройки. Михаил Хаустов

Изменения в строительстве

С 1 июля 2018 года в силу вступают поправки в закон о долевом строительстве, которые меняют принцип работы застройщиков. Нововведения отразятся и на тех, кто собирается купить квартиру в строящемся доме.

Застройщики при долевом строительстве должны будут добровольно (а с 1 июля 2019 года - обязательно) открыть эскроу-счет, где будут храниться деньги покупателей квартир в новостройке. Доступа к этим средствам у девелоперов не будет до тех пор, пока они не сдадут объект и не погасят взятый под застройку кредит.

Изменения могут привести у росту стоимости квартир. Связано это с тем, что компании будут вынуждены строить дома только на деньги банка. Пока кредиторы не озвучили ставку. Из-за нововведения может пострадать качество жилья, так как застройщики будут больше экономить, считают представители строительной отрасли.

Смартфон. Телефон. СС0

Жизнь без роуминга

С 1 июля вступят в силу новые тарифы на связь в поездках по России у "МегаФона". Он последним из крупных операторов заявил, что во время путешествий по стране теперь будет можно платить так же, как "дома".

Согласно новой схеме тарификации звонков в роуминге у операторов "Билайн", МТС и "МегаФон", входящие и исходящие звонки на номера региона, в который приехал абонент, теперь тарифицируются как в домашнем. А вызовы из своего региона стали считаться междугородними. За них взимается плата. Стоимость входящих в МТС — 5,5 рублей, у "МегаФона" и "Билайна" — 5 рублей в минуту.

Онлайн-касс будет больше

С 1 июля станет больше организаций, которые перейдут на онлайн-кассы. Они заработают в магазинах и кафе, применяющих единый налог на вменяемый доход (ЕНВД) и патентную систему налогооблажения (ПСН).

Дорога. СС0

Новые знаки на дорогах

С 1 июля вводятся новые экологические знаки в ПДД: "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств" и "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей". Если экологический класс машины окажется ниже цифры, указанной на знаке, то проезд для такого транспорта будет запрещен.

Соответствующая норма утверждена премьером Дмитрием Медведевым. Местные власти будут сами решать, где устанавливать эти знаки и на какие территории въезд "вредным" машинам запрещен.

Действие знаков не распространяется на механические транспортные средства Вооруженных Сил РФ, полиции, аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, "скорой" и т.д.