Кто такой Евгений Вольнов, который распустил слух о 300 погибших в Кемерово

После пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" в интернете стали распространяться фейковая информация о том, что количество погибших значительно превышает официальную цифру. Многие пользователи поверило в это. Впоследствии выяснилось, что один из авторов ложной информации — украинский пранкер Евгений Вольнов.
Кто такой Евгений Вольнов?
Настоящее имя Евгения Вольнова — Никита Кувиков. Он пранкер: тот, кто разыгрывает при помощи звонков по телефону. У Евгения есть свой канал на Youtube. Известно, что в основном он разыгрывал коллекторов или обычных людей.
Откуда взялся слух о нескольких сотнях погибших в ТЦ "Зимняя вишня"?
Евгений Вольнов позвонил в морг Кемерова. Он представился сотрудников МЧС и спросил, сколько есть свободных мест. Ему сообщили, что около 70. В ответ пранкер сообщил, что погибших — около 300, и мест понадобится гораздо больше. В социальных сетях и мессенджерах распространился слух о том, что жертв трагедии гораздо больше, чем говорят официальные цифры, и количество намеренно замалчивается, пишет znak.com.
Какое наказание грозит Евгению Вольнову?
Интерфакс сообщает, что украинского пранкера объявили в международный розыск по обвинению в разжигании ненависти и вражды. Наказание за это — штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы от двух до пяти лет.
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