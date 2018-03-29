Кто такой Евгений Вольнов, который распустил слух о 300 погибших в Кемерово

Сегодня, 12:06.
Происшествия

После пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" в интернете стали распространяться фейковая информация о том, что количество погибших значительно превышает официальную цифру. Многие пользователи поверило в это. Впоследствии выяснилось, что один из авторов ложной информации — украинский пранкер Евгений Вольнов.

Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Кто такой Евгений Вольнов?

Настоящее имя Евгения Вольнова — Никита Кувиков. Он пранкер: тот, кто разыгрывает при помощи звонков по телефону. У Евгения есть свой канал на Youtube. Известно, что в основном он разыгрывал коллекторов или обычных людей.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня".
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня".

Откуда взялся слух о нескольких сотнях погибших в ТЦ "Зимняя вишня"?

Евгений Вольнов позвонил в морг Кемерова. Он представился сотрудников МЧС и спросил, сколько есть свободных мест. Ему сообщили, что около 70. В ответ пранкер сообщил, что погибших — около 300, и мест понадобится гораздо больше. В социальных сетях и мессенджерах распространился слух о том, что жертв трагедии гораздо больше, чем говорят официальные цифры, и количество намеренно замалчивается, пишет znak.com.

Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.

Какое наказание грозит Евгению Вольнову?

Интерфакс сообщает, что украинского пранкера объявили в международный розыск по обвинению в разжигании ненависти и вражды. Наказание за это — штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы от двух до пяти лет.

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