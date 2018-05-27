Троица 2018: что можно и нельзя делать в праздник

Как нужно праздновать день Святой Троицы?

Троица — один из важнейших православных праздников, поэтому в этот день нужно сходить в церковь, исповедоваться и причаститься. В этот день храмы украшены цветами, ветвями деревьев, а пол устлан травами, пишет журнал "Фома".

Что нельзя делать на Троицу?

Согласно церковному учению, не нужно доверяться суевериям в духе "на Троицу нельзя купаться, а то нечисть утопит" или "нельзя одному ходить в поле, иначе несдобровать". Троица — христианский праздник, поэтому церковь призывает 27 мая отказаться от веры в народные приметы и обряды.

Можно ли работать на Троицу-2018?

Да, работать на Троицу можно, если так сложились жизненные обстоятельства. По возможности желательно успеть на троицкое богослужение.

Можно ли поминать самоубийц на Троицу?

В родительскую субботу перед Троицей принято поминать усопших. За самоубийц же в церквах на панихиде не молятся никогда, за них разрешено молиться только вне храма.

Почему до Троицы нельзя вставать на колени?

Потому что период от Пасхи до Пятидесятницы — это время радости и торжества для верующих людей. На церковной службе в день Святой Троицы впервые после Великого поста можно молиться на коленях.

Можно ли купаться на Троицу?

Да, на Троицу можно купаться, церковных ограничений нет.

Можно ли на Троицу ходить на кладбище?

Церковь не советует посещать кладбище в день Святой Троицы без важных причин. Накануне праздника есть троицкая родительская суббота — поминальный день.

Можно креститься на Троицу?

Запрета на крещение в Троицу нет.

Можно ли жениться на Троицу?

Православная церковь не проводит венчания в дни двунадесятых праздников, к которым относится и день Святой Троицы. А поскольку Троицу всегда празднуют только в воскресенье, то и регистрация брака в этот день вряд ли возможна: большинство ЗАГСов в воскресенье не работают.