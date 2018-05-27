Троица в 2018 году: что нужно знать об этом празднике

День Святой Троицы в 2018 году православные празднуют 27 мая: он входит в число двенадцати важнейших церковных праздников и посвящен событию, описанному в Евангелии. Altapress.ru рассказывает, в чем суть праздника, как православная церковь отмечает день Святой Троицы и какие народные приметы связаны с этим днем.
Как узнать, какого числа день Святой Троицы?
Православный день Святой Троицы не имеет постоянной даты: его празднуют на 50-й день после Пасхи, в воскресенье. Второе название праздника Троицы в православии — Пятидесятница.
Католики отмечают Троицу на 57-й день после Пасхи. В 2018 году православная и католическая Троица совпадают.
В чем суть праздника Троицы-2018?
Согласно Священному Писанию, на 50-й день после Пасхи на апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени. После этого они заговорили на разных языках, которые не знали до этого. В этот день они проповедовали, и в Иисуса Христа поверило множество людей. День Святой Троицы считается днем рождения христианской Церкви.
Что такое Троица?
Согласно православным догматам, Бог един в трех лицах — Отца, Сына и Святого Духа. В праздник Пятидесятницы, когда на апостолов сошел Святой Дух, Господь открыл людям тайну своей триединой сущности.
Как украшают православные храмы на Троицу?
В праздник Святой Троицы в православных церквях каждый год проходит одно из самых красивых богослужений. Храмы украшают зеленью — травами, ветками берез, цветами. Пол храма устилают свежескошенной травой. Священники в праздник Троицы одеты в зеленые облачения.
Что можно есть на Троицу?
В день Святой Троицы-2018 нет поста. В пищу разрешено употреблять и мясную, и молочную пищу.
Какие народные приметы связаны с Троицей?
На Троицу особенное внимание обращали на погоду.
- Если идет дождь, урожай будет хорошим, а лето — теплым;
- Жаркий день Троицы считался плохим предзнаменованием: он обещал засуху;
- Хороший знак — увидеть в праздник радугу, это сулит большое счастье;
- Промокнуть под дождем на Троицу — по народным приметам, к неожиданному богатству, сообщает 1RRE.
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