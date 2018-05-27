Троица в 2018 году: что нужно знать об этом празднике

Православный день Святой Троицы не имеет постоянной даты: его празднуют на 50-й день после Пасхи, в воскресенье. Второе название праздника Троицы в православии — Пятидесятница.

Католики отмечают Троицу на 57-й день после Пасхи. В 2018 году православная и католическая Троица совпадают.