Троица в 2018 году: что нужно знать об этом празднике

Сегодня, 08:29.
Жизнь

День Святой Троицы в 2018 году православные празднуют 27 мая: он входит в число двенадцати важнейших церковных праздников и посвящен событию, описанному в Евангелии. Altapress.ru рассказывает, в чем суть праздника, как православная церковь отмечает день Святой Троицы и какие народные приметы связаны с этим днем.

Православная церковь.
Православная церковь. Фото: ССО.

Как узнать, какого числа день Святой Троицы?

Православный день Святой Троицы не имеет постоянной даты: его празднуют на 50-й день после Пасхи, в воскресенье. Второе название праздника Троицы в православии — Пятидесятница.

Католики отмечают Троицу на 57-й день после Пасхи. В 2018 году православная и католическая Троица совпадают.

В храме Преподобного Антония Киево-Печерского отслужили службу в День Святой Троицы.
В храме Преподобного Антония Киево-Печерского отслужили службу в День Святой Троицы.

В чем суть праздника Троицы-2018?

Согласно Священному Писанию, на 50-й день после Пасхи на апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени. После этого они заговорили на разных языках, которые не знали до этого. В этот день они проповедовали, и в Иисуса Христа поверило множество людей. День Святой Троицы считается днем рождения христианской Церкви.

Что такое Троица?

Согласно православным догматам, Бог един в трех лицах — Отца, Сына и Святого Духа. В праздник Пятидесятницы, когда на апостолов сошел Святой Дух, Господь открыл людям тайну своей триединой сущности.

В храмах Барнаула встретили праздник Троицы.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы

Как украшают православные храмы на Троицу?

В праздник Святой Троицы в православных церквях каждый год проходит одно из самых красивых богослужений. Храмы украшают зеленью — травами, ветками берез, цветами. Пол храма устилают свежескошенной травой. Священники в праздник Троицы одеты в зеленые облачения.

Что можно есть на Троицу?

В день Святой Троицы-2018 нет поста. В пищу разрешено употреблять и мясную, и молочную пищу.

После дождя. Радуга.
После дождя. Радуга.

Какие народные приметы связаны с Троицей?

На Троицу особенное внимание обращали на погоду. 

  • Если идет дождь, урожай будет хорошим, а лето — теплым;
  • Жаркий день Троицы считался плохим предзнаменованием: он обещал засуху;
  • Хороший знак — увидеть в праздник радугу, это сулит большое счастье;
  • Промокнуть под дождем на Троицу — по народным приметам, к неожиданному богатству, сообщает 1RRE.
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