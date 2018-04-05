Пить, ругаться и фанатично убираться: что нельзя делать в Чистый четверг

Чистый (Великий) четверг — это четвертый день Страстной седмицы. Постоянной даты нет, она зависит от того, какого числа Пасха. В 2018 году Великий четверг выпадает на 5 апреля. Altapress.ru разобрался, в чем суть Чистого четверга и как правильно его провести.
В этот день православные вспоминают о Тайной Вечере, во время которой Иисус Христос установил главное церковное таинство — Причастие. Кроме того, Христос омыл ноги ученикам, показав пример смирения и заботливого отношения к близким.
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Нельзя ругаться и ссориться.
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Вопреки сложившейся традиции, нельзя делать уборку в ущерб посещению церковной службы.
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Нельзя пить алкоголь.
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Существует народная примета о том, что с Чистого четверга на Страстную пятницу не стоит оставлять грязную посуду и замоченное белье.
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Есть и такая примета: в Чистый четверг нельзя отдавать из дома ничего ценного, а также одалживать деньги. Таким образом вы якобы отдаете свое благополучие.
5 апреля желательно посетить церковную службу, исповедаться и причаститься. Таким образом верующие готовятся к встрече Пасхи. В этот день нет ограничений в работе, поездках на кладбище, совершении церковных обрядов.
Скорее всего, это произошло из-за обычая крестить людей накануне Пасхи — в Страстную субботу. Люди стриглись и мылись в четверг, чтобы не отвлекаться на это в последующие два дня. И мытье, и стрижка раньше были достаточно трудоемкими. Это воспринималось как труд, а в праздник трудиться было не принято.
Нет запрета на стрижку волос в Чистый четверг. Привести свой внешний вид в порядок к празднику Пасхи — хорошо.
Да, делать уборку в Чистый четверг можно. Церковь предостерегает от того, чтобы делать уборку главным событием этого дня.
Обычай стричься и мыться в Великий четверг пришел из тех времен, когда это было трудоемким делом. Мытье воспринималось как труд, а трудиться в праздник было не принято. Сегодня принять душ - дело пяти минут, поэтому неважно, во сколько человек занимается этими процедурами.
Традиционно четверговую соль готовили в ночь со среды на четверг Страстной недели или утром. Соль, смешанную с квасной гущей, в посуде, чистой тряпочке или старом лапте пережигали в печи либо перекаливали на сковороде, а затем толкли, читая при этом молитвы.
Изготовление четверговой соли не относится к церковным обрядам. Напротив, изготовление соли в Чистый четверг и вера в ее целительные свойства — одна из языческих традиций.
Запретов на посещение кладбища в Чистый четверг нет. Другой вопрос - целесообразно ли, ведь для этого после Пасхи есть специальный день - Радоница.
Пить вино в Чистый четверг нельзя, потому что Страстная неделя — время строгого поста.
Существует множество народных примет, имеющих языческие корни. Например, если девушка не может долго выйти замуж, в Чистый четверг ей нужно умыться и вытереться полотенцем, которое на Пасху вместе с яйцами и куличом отдать как милостыню. Кроме того, различные сайты наполнены заговорами и приговорами. Православная церковь относится к этому резко негативно и не рекомендует совершать подобные практики.
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