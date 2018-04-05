Пить, ругаться и фанатично убираться: что нельзя делать в Чистый четверг

8 Как сделать четверговую соль в Чистый четверг?

Традиционно четверговую соль готовили в ночь со среды на четверг Страстной недели или утром. Соль, смешанную с квасной гущей, в посуде, чистой тряпочке или старом лапте пережигали в печи либо перекаливали на сковороде, а затем толкли, читая при этом молитвы.

Изготовление четверговой соли не относится к церковным обрядам. Напротив, изготовление соли в Чистый четверг и вера в ее целительные свойства — одна из языческих традиций.