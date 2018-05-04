Да пребудет с тобой Сила: 4 мая — день космической саги "Звездные войны"

Сегодня, 07:02.
Культура

4 мая во всем мире отмечают неофициальный, но популярный праздник — день космической саги "Звёздные войны". Эта фантастическая вселенная сегодня включает в себя  фильмы, телесериалы, книги, комиксы, видеоигры, тематические парки развлечений. Altapress.ru разобрался в особенностях праздника, посвященного кинофраншизе Джорджа Лукаса "Звездные войны". 

"Звездные войны. Пробуждение силы".
"Звездные войны. Пробуждение силы". Фото: Открытые источники в Интернете.

Почему именно 4 мая считается днем "Звездных войн"? 

Такая дата выбрана не случайно. Дело в том, что знаменитая фраза "Да пребудет с тобой Сила" по-английски звучит как "May the Force be with you". Это похоже на "May the 4th be with you", то есть "Да пребудет с тобой 4 мая". 

Постер к фильму "Звездные войны: Пробуждение силы".
Постер к фильму "Звездные войны: Пробуждение силы"

Когда официальный день космической саги "Звездные войны"?

В 2007 году в Лос-Анжелесе днем "Звездных войн" объявили 25 мая — в честь годовщины выхода в 1977 году первого фильма саги "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда", пишет издание "Аргументы и факты".

В 2013 году Disney (который купил студию Lucasfilm) официально признал 4 мая, и с этого дня в парках Disney празднуют день "Звездных войн", сообщает Кинопоиск.

Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда.
Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда

Что такое "Месть пятого" и "Реванш шестого"? 

День "Звездных войн" 4 мая обрел огромную популярность. Настолько, что 5 мая в шутку называют "Месть пятого" (Revenge of the Fifth). Это выражение отсылает к третьему эпизоду саги "Месть ситхов" (Revenge of the Sith), пишет wikipedia.org. Интересно, что 6 мая называют "Днём реванша Шестого" (Revenge of the Sixth), потому что на английском слова "ситх" (Sith), "пятый" (fifth) и "шестой" (шестой) очень похожи.

@whitehouse - Dance. Or dance not. There is no try. #MayThe4thBeWithYou

Публикация от LimeliteTV (@limelitenaija)

Как празднуют день "Звездных войн" в мире? 

Во всем мире главным "атрибутом" праздника были и остаются костюмированные парады. Фанаты космической саги наряжаются в героев "Звездных войн", в таком виде ходят по улицам и фотографируются. Кинотеатры устраивают марафоны эпизодов саги, парки Disney готовят тематическую программу

When your girlfriend wants #starwars photos with her dogs.

Публикация от Matthew Reiter (@legendofmatthew)

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров