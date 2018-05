Да пребудет с тобой Сила: 4 мая — день космической саги "Звездные войны"

Почему именно 4 мая считается днем "Звездных войн"?

Такая дата выбрана не случайно. Дело в том, что знаменитая фраза "Да пребудет с тобой Сила" по-английски звучит как "May the Force be with you". Это похоже на "May the 4th be with you", то есть "Да пребудет с тобой 4 мая".

Когда официальный день космической саги "Звездные войны"?

В 2007 году в Лос-Анжелесе днем "Звездных войн" объявили 25 мая — в честь годовщины выхода в 1977 году первого фильма саги "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда", пишет издание "Аргументы и факты".

В 2013 году Disney (который купил студию Lucasfilm) официально признал 4 мая, и с этого дня в парках Disney празднуют день "Звездных войн", сообщает Кинопоиск.

Что такое "Месть пятого" и "Реванш шестого"?

День "Звездных войн" 4 мая обрел огромную популярность. Настолько, что 5 мая в шутку называют "Месть пятого" (Revenge of the Fifth). Это выражение отсылает к третьему эпизоду саги "Месть ситхов" (Revenge of the Sith), пишет wikipedia.org. Интересно, что 6 мая называют "Днём реванша Шестого" (Revenge of the Sixth), потому что на английском слова "ситх" (Sith), "пятый" (fifth) и "шестой" (шестой) очень похожи.

Как празднуют день "Звездных войн" в мире?

Во всем мире главным "атрибутом" праздника были и остаются костюмированные парады. Фанаты космической саги наряжаются в героев "Звездных войн", в таком виде ходят по улицам и фотографируются. Кинотеатры устраивают марафоны эпизодов саги, парки Disney готовят тематическую программу