Да пребудет с тобой Сила: 4 мая — день космической саги "Звездные войны"

4 мая во всем мире отмечают неофициальный, но популярный праздник — день космической саги "Звёздные войны". Эта фантастическая вселенная сегодня включает в себя фильмы, телесериалы, книги, комиксы, видеоигры, тематические парки развлечений. Altapress.ru разобрался в особенностях праздника, посвященного кинофраншизе Джорджа Лукаса "Звездные войны".
Почему именно 4 мая считается днем "Звездных войн"?
Такая дата выбрана не случайно. Дело в том, что знаменитая фраза "Да пребудет с тобой Сила" по-английски звучит как "May the Force be with you". Это похоже на "May the 4th be with you", то есть "Да пребудет с тобой 4 мая".
Когда официальный день космической саги "Звездные войны"?
В 2007 году в Лос-Анжелесе днем "Звездных войн" объявили 25 мая — в честь годовщины выхода в 1977 году первого фильма саги "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда", пишет издание "Аргументы и факты".
В 2013 году Disney (который купил студию Lucasfilm) официально признал 4 мая, и с этого дня в парках Disney празднуют день "Звездных войн", сообщает Кинопоиск.
Что такое "Месть пятого" и "Реванш шестого"?
День "Звездных войн" 4 мая обрел огромную популярность. Настолько, что 5 мая в шутку называют "Месть пятого" (Revenge of the Fifth). Это выражение отсылает к третьему эпизоду саги "Месть ситхов" (Revenge of the Sith), пишет wikipedia.org. Интересно, что 6 мая называют "Днём реванша Шестого" (Revenge of the Sixth), потому что на английском слова "ситх" (Sith), "пятый" (fifth) и "шестой" (шестой) очень похожи.
Как празднуют день "Звездных войн" в мире?
Во всем мире главным "атрибутом" праздника были и остаются костюмированные парады. Фанаты космической саги наряжаются в героев "Звездных войн", в таком виде ходят по улицам и фотографируются. Кинотеатры устраивают марафоны эпизодов саги, парки Disney готовят тематическую программу
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More Star Wars things leading up to May The Fourth! This Vanity Fair inspired shoot we did for “The Last Jedi” is still one of my absolute favorites. • 📸PC: @mark_edwards_photographer 🚀Poe Dameron is @mrleozombie 💇🏻♀️Rose wig: @posewigs 🎛Rank badge: @ltoycreations • • #starwars #thelastjedi #vanityfair #poedameron #rosetico #cosplay #starwarscosplay #disney #episodeviii #starwarsthelastjedi #cosplayphotogtaphy #starwarscostuming #resistance
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