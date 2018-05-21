Депутат Виталий Милонов оценил шансы Ольги Бузовой на "Евровидении"

Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил шансы Ольги Бузовой победить на "Евровидении": "Ольга Бузова выглядит лучше, чем это нечто квакающее, которое победило в этом сезоне. Думаю, поэтому ее (Бузову) не пропустят (на "Евровидение"), потому что она не такая страшная", — цитирует Пятый канал.
Политик сообщил, что в принципе плохо относится к "рептилоидам из телешоу "Дом-2" в любых "реинкарнациях".
По мнению Милонова, конкурс исчерпал себя.
"Мое глубочайшее убеждение, этот конкурс помер. Не надо заниматься отношениями с трупом музыкального конкурса", — сказал депутат.
19 мая певица и теледива Ольга Бузова предложила свою кандидатуру на участие в следующем "Евровидении". Она выразила уверенность, что сможет пробиться в финал конкурса.
"Если Россия в будущем 2019 году реально хочет выйти в финал, то позвольте это сделать мне", — цитирует звезду реалити-шоу "Дом-2" "Пятый канал".
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