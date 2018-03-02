Директор рассказал, что произошло с Исаакиевским собором после скандала о передаче его РПЦ

Юрий Мудров, директор Государственного музея-памятника, заверил, что никаких изменений в статусе Исаакиевского собора не произошло и в ближайшее время не предвидится. Напомним, в прошлом году разразился скандал вокруг передачи музея РПЦ.
Исаакиевский собор в 2018 году выделит около 325 млн рублей на реставрацию, сообщило ТАСС со ссылкой на Бориса Подольского, заместителя директора по эксплуатации и реставрации.
Сегодня в Исаакиевском соборе идет реставрация верхней части - "фонарика", а также ведутся работы внутри здания. Внешние строительные леса уберут к началу сезона белых ночей и до старта Чемпионата мира по футболу, сообщает источник.
Напомним, 10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской Православной Церкви. Передача собора должна состояться до 1 марта 2019 года.
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