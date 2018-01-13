Долги россиян по ипотеке достигли рекордных 5 трлн рублей

По данным Банка России, кредитные организации продолжили наращивать объемы рублевого ипотечного кредитования. Банки профинансировали более 122 тысяч сделок по покупке жилья на сумму 232,6 млрд рублей. Это превысило аналогичные показатели ноября 2016 года — на 56% и 70% соответственно.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам снизилась по итогам ноября на 15 б.п. и достигла исторического минимума в 9,80%.

Ипотечные кредиты в валюте по-прежнему теряют свою привлекательность среди населения. В ноябре банки не выдали ни одного валютного кредита на покупку жилья. Всего за 11 месяцев 2017 года в иностранной валюте было выдано 10 кредитов против 29 кредитов за соответствующий период 2016 года. О

В целом улучшилось и качество обслуживания ипотечных жилищных кредитов: доля просроченной задолженности снизилась по состоянию на 1 декабря 2017 года до 1,4% против 1,7% годом ранее.

Ранее в Агентстве ипотечного жилищного кредитования, по итогам 2017 года объем выдачи ипотеки в РФ составит 1,9 трлн рублей, в 2018-м — 2,5 трлн рублей, отмечает "Интерфакс". По прогнозам специалистов, в 2018 году 1,5 млн семей в России могут взять ипотечные кредиты.

Ранее altapress.ru писал,что во второй половине 2017 года ставки по ипотеке упали, а объемы ввода жилья урегулировали так, что они стали соответствовать спросу. Это позволило компаниям немного повысить цены за "квадрат". Всего 30% жителей Алтайского края могут купить жилье за счет собственных накоплений или с помощью кредитов, ранее отмечал Валерий Жирков, начальник отдела анализа развития строительного комплекса краевого Минстройтранса.