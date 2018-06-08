Дожди и до +27: в МЧС рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

В течение всего периода средняя температура воздуха составит +16…+21 градус. Ночью столбик термометра покажет +13…+16 градусов, а днем +21…+27 градусов. Также обещают дожди.

В ведомстве отмечают, что сейчас в алтайских реках уровень воды не превышает критических отметок. Однако из-за жары и дождей в горах продолжится снеготаяние, что может привести к увеличению приточности. В связи с этим ожидают подъем уровней воды в реках Алтайского края.

Кроме того, сохраняется риск возникновения лесных пожаров. По данным на 7 июня, в регионе произошел 21 лесной пожар общей площадью почти 40 гектаров.

Напомним, 6 июня в Благовещенском районе Алтайского края объявили штормовое предупреждение из-за жаркой и сухой погоды.