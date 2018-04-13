Двойная норма выходных: как отдыхаем в мае 2018

В мае нас ждут "длинные" праздничные выходные, которые продлятся четыре дня. Но перед ними россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя. Altapress.ru рассказывает, как отдыхаем на майские праздники 2018.
Официальные выходные в мае начнутся 29 апреля и продлятся по 2 мая (с воскресенья по среду). На 2-е число выходной перенесен с праздничного 7 января, а вот за понедельник, 30 апреля мы будем работать накануне в субботу, 28 апреля.
Предпраздничная рабочая неделя будет шестидневной, с 23 по 28 апреля. Рабочая суббота — сокращенная, то есть на час короче, чем обычно.
А после праздников предстоит поработать совсем немного: россиян ожидает двухдневная рабочая неделя, с 3 по 4 мая (четверг и пятница).
Традиционно выходным днем будет 9 мая — День Победы. В 2018 году праздник выпадает на среду.
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