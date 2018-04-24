Джордж Буш-старший попал в больницу с заражением крови

Бывший президент США 93-летний Джордж Буш-старший находится в реанимации, сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.
Здоровье Джорджа Буша-старшего ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш. Она скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет.
Причиной госпитализации Буша стал сепсис (заражение организма в результате попадания в кровь инфекции).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.