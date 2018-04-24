Джордж Буш-старший попал в больницу с заражением крови

Сегодня, 09:10.
Жизнь

Бывший президент США 93-летний Джордж Буш-старший находится в реанимации, сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

Флаг США.
Флаг США. Фото: Stuart Seeger, CC BY 2.0, part from original.

Здоровье Джорджа Буша-старшего ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш. Она скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет.

Причиной госпитализации Буша стал сепсис (заражение организма в результате попадания в кровь инфекции).

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