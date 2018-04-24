Джордж Буш-старший попал в больницу с заражением крови

Здоровье Джорджа Буша-старшего ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш. Она скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет.

Причиной госпитализации Буша стал сепсис (заражение организма в результате попадания в кровь инфекции).