Экстренно госпитализирован звезда фильма "Бумер"

45-летний актер неожиданно потерял сознание у себя дома. Его друзья сами привезли актера в больницу.

Горобченко признался в соцсети, что у него диагностировали панкреатит.

"Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить, но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается — нервы... Ну и плюс праздники. Спасибо друзьям, взяли под ручки и принесли!!! Лечение: холод, голод и покой! Не болейте, пожалуйста!!!" — подписал свой пост актер, пишет bfm.ru.

Сергей Горобченко прославился благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как "Марш Турецкого", "Каменская", "Доктор Живаго", "Первый после Бога", "Ленинград" и многих других.