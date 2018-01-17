Экстренно госпитализирован звезда фильма "Бумер"

В Москве экстренно госпитализировали звезду фильма "Бумер" Сергея Горобченко, передает телеграм-канал Mash.
45-летний актер неожиданно потерял сознание у себя дома. Его друзья сами привезли актера в больницу.
Горобченко признался в соцсети, что у него диагностировали панкреатит.
Панкреатит- дело тонкое...)🤩 Так определили. С каждым может...) Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела...!!!)😂🔥🚀Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить), но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается- нервы... Ну и плюс праздники))). Спасибо Друзьям, взяли под ручки и принесли!!! Лечение: холод, голод и покой!👍🎄😍Не болейте, пожалуйста!!! #сергейгоробченко #невзороваполина #холодголодипокой #валерийконов #игорьшмелев #владимирбедин
"Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить, но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается — нервы... Ну и плюс праздники. Спасибо друзьям, взяли под ручки и принесли!!! Лечение: холод, голод и покой! Не болейте, пожалуйста!!!" — подписал свой пост актер, пишет bfm.ru.
Сергей Горобченко прославился благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как "Марш Турецкого", "Каменская", "Доктор Живаго", "Первый после Бога", "Ленинград" и многих других.
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