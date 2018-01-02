Сознание Олега Табакова прояснилось после потери памяти

Табаков находится "в стабильном, но тяжелом состоянии", сообщил канал. Cознание актера "остается ясным, он ориентируется в пространстве и времени" и реагирует на внешние раздражители.

В конце декабря Табакова ввели в состояние искусственной комы, после этого у него произошла потеря памяти.

Актер находится в больнице с 27 ноября. У него диагностировали сепсис и "синдром глубокого оглушения".

По данным "Комсомольской правды", сепсис у Табакова развился после установки зубных имплантов, которые спровоцировали воспаление. Врачи, как писала газета, не обратили внимания на осложнения.