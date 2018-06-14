Эрмитажный кот Ахилл назвал победителя футбольного матча Россия - Саудовская Аравия

По мнению оракула, победителем поединка станет сборная РФ. Для того, чтобы Ахилл смог назвать фаворита, ему потребовалась небольшая помощь: поначалу кот, испугавшись журналистов, не стал выбирать из двух мисок.

После небольшой помощи Ахилл все же определился и отдал предпочтение посуде с надписью "Россия", пишет "Росбалт".

Встреча России и Саудовской Аравии состоится 14 июня в московских "Лужниках", это будет стартовый матч ЧМ-2018. Поединок будет обслуживать бригада арбитров из Аргентины во главе с Нестором Питаной.

14 июня барнаульцев будут развозить по домам на общественном транспорте из фан-зоны Чемпионата мира по футболу в парке Смертина. Движение транспорта организовано по особым маршрутам. Схема начнет работать с полуночи 15 июня, после завершения первого матча ЧМ 2018.

Фан-зона в парке Смертина откроется 14 июня. Вечером там будут транслировать первый матч ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.