"Ешь, худей, хвались". Меняем образ жизни и работы

Героиня проекта altapress.ru "Ешь, худей, хвались" Кристина продолжает пользоваться удобным сервисом доставки вкусных и полезных завтраков, обедов и ужинов "Ели-худели". Первые результаты девушки оказались просто впечатляющими. В этот раз она расскажет, как поменяла весь образ жизни и работы, просто изменив режим питания.
Кристина хочет привести себя в порядок к свадьбе, и верит, что "Ели-худели" ей поможет. Она рассказала о своих достижениях в работе. Ведь, как оказалось, правильное питание "систематизирует не только желудок, но и весь рабочий день".
Кристина,
героиня проекта "Ешь, худей, хвались":
После хорошего завтрака мой настрой на работу автоматически становится боевым. Раньше так не хотелось вылезать из-под одеяла, чувствуешь себя разбитым и невыспавшимся. А сейчас я встаю даже без будильника. Наверное, не только желудок, но и весь мой организм весь решил работать как часы. Настроение с утра бодрое, а завтрак вкусный!
Теперь наша героиня приходит на работу в полном расцвете сил. Она дизайнер, а в этой творческой профессии очень важно настроение. С "Ели-худели" Кристина может начать творить уже с утра и ей не требуется раскачка.
Конечно, приходится носить еду с собой. Но цель, оправдывает средства.
Кристина,
героиня проекта "Ешь, худей, хвались":
"Ели-худели" теперь со мной везде! На работе, дома, в кино, в гостях. Это помогает мне выработать дисциплину и не перехватывать какую-нибудь пироженку в кофейне.
Благодаря правильному питанию, девушка смогла выстроить не только свой режим дня, но и рабочий график. Теперь она точно знает, какие дела нужно сделать в первой половине дня, какие - во второй, а какие вообще можно взять с собой домой и за ужином посвятить им немного времени.
Кристина,
героиня проекта "Ешь, худей, хвались":
Меня перестало мучить время. Наверное, у всех так было, когда смотришь на часы, а до конца рабочего дня еще два часа. А потом, казалось бы, через два часа смотришь снова, а прошло всего 15 минут. Теперь я не сталкиваюсь с этой проблемой. Потому что энергии у меня хватает на весь день, я не чувствую усталости или скуки.
Кристина признается, что если вдруг все-таки становится скучно, то она заваривает себе зеленый чай и достает комплимент от "Ели-худели". Вкусные и полезные печенья кого угодно способны вдохновить на творческие подвиги.
Любой читатель может похудеть и стать здоровым вместе с Кристиной. Ежедневно в "Ели-худели" вы получаете свежие блюда, приготовленные по рецептам профессионального повара и диетолога. Блюда не повторяются в течение 14 дней и не успевают надоесть.
Ежедневно в "Ели-худели" можно получать свежие блюда, приготовленные по рецептам профессионального повара и диетолога. Блюда не повторяются в течение 14 дней и не успевают надоесть. Здесь покажут, что здоровое и диетическое питание - это не только куриная грудка и гречка.
Как заказать еду
Сервис прост. Вы заказываете через сайт hudeli.ru или через круглосуточный call-центр по номеру 8-800-2222-804 нужное количество пакетов - на день, неделю, месяц. Выбираете количество калорий 1200 или 1600. В нем будут четыре основных приема пищи: завтрак, обед, ланч и ужин, а так же десерт. Начиная со следующего дня ваш пакет будет привезен в терминал выдачи по одному из адресов на выбор:
- ТЦ Ультра, ул. Гоголя, 47;
- ТЦ Гулливер, пр. Красноармейский, 51-а;
- ТЦ Праздничный, ул. Балтийская, 16;
- Магазин "Винотека", ул. Змеиногорский тракт, 104М/5.
Есть курьерская доставка.
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