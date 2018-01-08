Глава ЦРУ: Россия десятки лет вмешивается в выборы в США

Майк Помпео,

глава ЦРУ:

— Я по-прежнему обеспокоен не только попытками России, но и усилиями других стран. У нас есть много противников, желающих подорвать западную демократию. Мы будем противостоять России и другим государствам, которые намерены повлиять на исход выборов.

В 2018 году пройдут очередные выборы в американском конгрессе. Американцам предстоит переизбрать всю Палату представителей и часть Сената. Параллельно состоятся выборы ряда губернаторов и в законодательные собрания некоторых штатов.

Напомним, в ноябре Владимир Путин заявил, что США хотят создать проблемы на предстоящих в 2018 году выборах президента России с помощью допинговых скандалов.

Факт

В США расследуют "российский след" в выборах президента США в 2016 году, на которых победил Дональд Трамп. В начале 2017 года американские спецслужбы опубликовали доклад, в которых говорилось о якобы попытках России повлиять на выборы в США. Российские власти, в свою очередь, неоднократно отвергали эти обвинения в связи с тем, что американская сторона не может предоставить никаких доказательств "вмешательства".

В конце 2017 года стало известно, что одной из главных причин начала расследования вмешательства России в президентские выборы в США стала неформальная беседа бывшего советника предвыборного Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса в одном из лондонских баров с австралийским дипломатом.