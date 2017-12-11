Пенсионерка из Барнаула лишилась квартиры после того, как взяла микрозайм на финансовую пирамиду

Краткое содержание

Положение безвыходное

Внушаемость, доверчивость, наивность — как бы мы сейчас ни объясняли причины, по которой 63-летняя Галина М. попала в эту историю, факт остается фактом: ее единственная квартира по бумагам ей больше не принадлежит.

Пришла она в офис микрокредитной компании в Барнауле полтора года назад. И никакого подвоха вообще не подозревала.

Почему пришла? Причины банальные. У семьи — долги. У нее — плохая кредитная история. Положение безвыходное, рассказала она на суде. А тут — возможность взять взаймы чуть не любую сумму и переложить деньги в отличную компанию — "АнтиКризисЦентр", где на полном серьезе обещают по 30% в месяц на вклад (об этой организации с признаками финансовой пирамиды мы писали раньше).

Можно и заем погасить, и все долги отдать.

Подписала не читая

Вообще-то, сумма, которую запросила Галина в МКК, для пенсионера просто гигантская: 700 тыс. рублей под 5% в месяц на два года. Такую с обычной пенсии не вернуть "ни в жизнь". Ведь только процентов надо платить по 35 тыс. в месяц.

Однако в микрокредитной компании выдать ее пенсионерке легко согласились. Да и Галину условия, как ни странно, устроили: какие проблемы платить 5% в месяц, если тебе "капает" по 30% на вклад в "АнтиКризисЦентре"?

Между тем, директор компании по ходу разговора внес коррективы: убедил пожилую женщину подписать договор не залога, а... купли-продажи квартиры. "Продавать жилье я не собиралась", — заверила Галина. И все же документ подмахнула, не читая.

Технология убеждения

Убедить внушаемого человека, которому очень нужны деньги, подписать "какие-то там бумажки", опытному манипулятору раз плюнуть. Напёрсточки так быстро меняются местами, что выигрывает сами знаете кто.

Директор МКК женщину успокоил: так надо. Заверил, что такие сделки оформляет каждый день. И вообще, все эти квартиры, которые он оформляет по договору купли-продажи, ему без надобности — нужны лишь гарантии возврата займа. Выезжать из апартаментов вовсе не нужно — семья Галины будет в ней жить, как жила. Погасите заем — квартиру переоформим обратно.

Хуже того, директор как-то убедил женщину написать еще и расписку: якобы по договору купли-продажи она получила от него 1,7 млн рублей. Хотя денег он ей не передавал.

Так или иначе, стороны оформили договор займа... Правда, "наперсточки" еще раз поменяли местами: заимодавцем, по документу, оказалось не МКК, а физлицо — один из ее руководителей.

Ответ на все вопросы

Нельзя сказать, что женщину вообще ничего не насторожило. Просто на каждое ее сомнение у ее собеседника был готов убедительный ответ.

Зачем писать расписку в получении денег, которые не получила? - спрашивала она. Все это формальность, без расписки в регцентре не примут документы, ответил, по словам Галины, директор.

Почему договор займа подписал не сам директор, а другой человек? "Директор сказал — этой мой зам, у нас здесь одна контора, разницы нет", - рассказала она.

Интересно и другое: оба договора подписали в один день (11 июня 2016 года). Однако по инициативе МКК дату в договоре займа поставили более раннюю — 11 июня 2015 года. Почему? Галина попыталась получить ответ и на этот вопрос. Ну и получила.

Галина М.,

жительница Барнаула:

— Я его спросила — почему в договоре займа стоит 2015 год? Он объяснил: Галина, это тебя не касается, это наши внутренние дела, в 2015 году каких-то налогов не было, а в 2016-м ввели какой-то налог.

Опасная уловка при совершении подложных сделок: договоры о займе и о купле-продаже недвижимости "кредиторы" предлагают подписать разными датами, хотя совершают их обычно в один день, поясняет Игорь Нестеров, исполнительный редактор "Алтайского информационного портала защиты прав заемщиков". Нельзя на это соглашаться: в суде будут доказывать, что договор займа к договору купли-продажи отношения не имеет, то есть гражданин расплатился по займу и отдельно продал квартиру.

Покупателя не видела

И вот директор достает из сейфа 700 тысяч и вручает их пенсионерке. Все сомнения, думаю, в тот моменты были забыты. В тот же день Галина относит всю сумму в "АнтиКризисЦентр". Месяц идет за месяцем, вклад (его называют инвестициями) работает.

Пока "АнтиКризисЦентр" выплачивал обещанные проценты, Галина погашала заем без труда (хотя, как она призналась на суде, квитанции о погашении в МКК ей не давали). Но такие, похожие на пирамиды, структуры долго не живут. К новому году "инвесторам" показали ручкой. Выплаты прекратились. Деньги пропали.

Несколько месяцев 2017 года Галина еще как-то гасила проценты по займу. Но к лету положение ее снова стало безвыходным. А нынешней осенью она узнала, взяв выписку из регцентра: директор ее жилье перепродал еще в апреле — задолго до срока расчетов по займу (июнь 2018 года). "Покупателя я никогда видела, никто к нам не приходил, не интересовался квартирой", — рассказала она.

Обратились в полицию и суд

Сегодня вся семья Галины продолжает в этой квартире жить, но понятно, что судьба ее под большим вопросом.

Оформить заявления в суд и полицию пенсионерке помогли в алтайской "Ассоциации по защите прав вкладчиков". В суде она требует признать недействительными сделки по договорам займа и купли-продажи. Последний в ассоциации считают ничтожным по основанию притворности. Соответственно, квартира ей должна быть возвращена, уверены в ассоциации.

А вот представитель директора МКК адвокат Юлия Юзжалина в ходе заседания позицию пока не обозначила. Галину она опрашивала в жесткой манере.

Юлия Юзжалина,

адвокат директора МКК:

— Вы осознавали значение собственных действий и подписания договора купли-продажи? Имели ли вы возможность получить консультирование по этому договору? По какой причине вы его не получили — вы недееспособная? Вы осознавали, что, если вы не обладали юридическими познаниями, не получая консультирование специалиста, вы несете риски определенного рода?

По последним данным, юристы директора-кредитора утверждают, что займа не было вообще (стало быть, Галина по своей воле продала квартиру). Со своей стороны, представители женщины формируют доказательную базу. Очевидно, разбирательство простым не будет.

Комментарии

Адвокат Татьяна Панина: "Уголовное дело в разы повышает шансы вернуть жилье"

На вопросы о перспективах этого и других похожих дел ответила Татьяна Панина, адвокат (представляет интересы Галины М.).

— Татьяна Николаевна, каковы шансы потерпевшей в данном суде?

— Шансы вернуть квартиру в ходе этого судебного разбирательства возросли бы в несколько раз, если бы было возбуждено уголовное дело, Галина М. признана потерпевшей, а ее заимодавец подозреваемым. К сожалению, подобные притворные сделки в России — это уже система. Притворность сделок сложно доказуема, если мошенник качественно оформил все документы.

Мне известны случаи, когда они оформляли сделки через нотариуса, когда заключая несколько притворных сделок, все договора оформляли на разных лиц.

— Известно, что в Барнауле в подобную ситуацию попали несколько человек. Что это за люди попадают? Нарисуйте их обобщенный портрет.

— Все они перешагнули 60-летний рубеж. У всех, как правило, много долгов. Сказать, что они абсолютно безграмотные, нельзя. У всех есть такие черты как доверчивость и внушаемость. Когда им говорят, что они могут хорошо заработать, они готовы отдать последнее. Они верят, что, несмотря на то, что они заключили договор купли-продажи, квартиру им вернут.

Когда эти люди вступают в финансовые схемы, они скрывают это от родственников. При этом у них завышенная самооценка - они считают себя достаточно грамотными людьми, более компетентными в финансовых вопросах, чем окружающие. Они крайне легкомысленно относятся к оформлению документов — многие пострадавшие не настаивали на том, чтобы им выдавали квитанции о погашении процентов по займам.

— Сейчас в Госдуме готовится законопроект о том, что люди пенсионного возраста должны оформлять сделки с недвижимостью только через нотариуса. Как вы к этому относитесь?

— Я считаю, что это правильно. Хотя и при оформлении сделок через нотариусов риск мошенничества сохраняется — ведь никто не помешает заемщику обмануть и нотариуса. А в этом случае вернуть жилье будет крайне сложно.

Эксперт ОНФ Игорь Нестеров: "Люди не понимают сути сделки"

Игорь Нестеров,

исполнительный редактор информационного портала "Ассоциации по защите прав заемщиков":