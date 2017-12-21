Из-за массового сбоя онлайн-касс российский ритейл потерял более 2,5 млрд рублей

К 15:00 мск все онлайн-кассы в России восстановили работу, заявили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), пишет ТАСС. В устранении неполадок были задействованы порядка 20 тыс. инженеров и 2,5 тыс. центров технического обслуживания, сообщают "Известия".

Сбой затронул АСЗ "ЛУКойла", "Газпромнефти", "Роснефти", магазины сетей "Магнит", "Магнолия", DNS по большей части России, X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") в Сибири и на Дальнем Востоке и алтайской сети "Мария-Ра". После сбоя онлайн-касс пострадавшие торговые точки прекратили работу.

Поскольку продавцы не виноваты в поломке касс и в том, что не передают данные об операциях в ФНС, они "вправе осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники", сообщали в налоговой. Однако при этом напомнили о необходимости отразить неучтенную выручку. Пользователи касс обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки.

Справка

Новые кассовые аппараты с июля 2017 года передают данные о покупке в ФНС в онлайн-режиме. Сейчас использовать онлайн-кассы обязаны все компании, работающие на общей системе налогообложения (в основном это крупные ритейлеры). С 1 июля 2018 года на кассы нового типа должен будет перейти и весь малый бизнес.