Из-за массового сбоя онлайн-касс российский ритейл потерял более 2,5 млрд рублей

20 декабря ряд торговых сетей России приостановили работу из-за массового сбоя кассовых аппаратов производителей "Штрих-М", "РР-Электро", "Тринити" и "НТЦ "Измеритель". Пострадало 9% российского рынка ритейла, а потери торговых точек достигли 2,5 млрд рублей, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли.
К 15:00 мск все онлайн-кассы в России восстановили работу, заявили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), пишет ТАСС. В устранении неполадок были задействованы порядка 20 тыс. инженеров и 2,5 тыс. центров технического обслуживания, сообщают "Известия".
Сбой затронул АСЗ "ЛУКойла", "Газпромнефти", "Роснефти", магазины сетей "Магнит", "Магнолия", DNS по большей части России, X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") в Сибири и на Дальнем Востоке и алтайской сети "Мария-Ра". После сбоя онлайн-касс пострадавшие торговые точки прекратили работу.
Поскольку продавцы не виноваты в поломке касс и в том, что не передают данные об операциях в ФНС, они "вправе осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники", сообщали в налоговой. Однако при этом напомнили о необходимости отразить неучтенную выручку. Пользователи касс обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки.
Справка
Новые кассовые аппараты с июля 2017 года передают данные о покупке в ФНС в онлайн-режиме. Сейчас использовать онлайн-кассы обязаны все компании, работающие на общей системе налогообложения (в основном это крупные ритейлеры). С 1 июля 2018 года на кассы нового типа должен будет перейти и весь малый бизнес.
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