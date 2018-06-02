Когда садить огурцы в 2018: 2 июня - праздник Тимофея Грядочника

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Жизнь

2 июня (по старому стилю 20 мая) в церковном календаре — день почитания святого Тимофея, князя Псковского. Народное название праздника — Тимофей Грядочник. Его прозвали так потому, что день памяти приходился на фазу активных огородных работ, сообщает hollydays.ru

Огурцы. Зелень.
Огурцы. Зелень. Фото: СС0.

Почему народный праздник 2 июня называют "Огуречником"?

  • "Пришел Тимофей — сей огурцы скорей", — говорили в народе. Дело в том, что в северных частях Руси в этот день начинали высаживать огурцы.
  • В южных частях страны в этот день хозяйки высматривали на грядке первый огурчик: когда он наливался соком, его закапывали в начале грядки. Считалось, что благодаря этому урожай огурцов удастся на славу. 

Народные приметы на Тимофея Грядочника

  • Чем дольше 2 июня идет дождь, тем дольше летом будет солнечно;
  • Если на Тимофея Грядочника ливень, то через полгода будет сильный снегопад;
  • Если на небе солнце и тучи, то урожай огурцов будет хорошим;
  • Если лягушки квакают хором — будет хороший урожай огурцов;
  • Если во время посадки огурцов запел петух, это добрый знак.
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