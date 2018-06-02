Когда садить огурцы в 2018: 2 июня - праздник Тимофея Грядочника

2 июня (по старому стилю 20 мая) в церковном календаре — день почитания святого Тимофея, князя Псковского. Народное название праздника — Тимофей Грядочник. Его прозвали так потому, что день памяти приходился на фазу активных огородных работ, сообщает hollydays.ru.
Почему народный праздник 2 июня называют "Огуречником"?
- "Пришел Тимофей — сей огурцы скорей", — говорили в народе. Дело в том, что в северных частях Руси в этот день начинали высаживать огурцы.
- В южных частях страны в этот день хозяйки высматривали на грядке первый огурчик: когда он наливался соком, его закапывали в начале грядки. Считалось, что благодаря этому урожай огурцов удастся на славу.
Народные приметы на Тимофея Грядочника
- Чем дольше 2 июня идет дождь, тем дольше летом будет солнечно;
- Если на Тимофея Грядочника ливень, то через полгода будет сильный снегопад;
- Если на небе солнце и тучи, то урожай огурцов будет хорошим;
- Если лягушки квакают хором — будет хороший урожай огурцов;
- Если во время посадки огурцов запел петух, это добрый знак.
Смотрите также
- Барнаул опять атаковали лесные клопы
- Алтайские ученые рассказали, как холод влияет на растения и как сохранить урожай
- Директору некогда успешного сельхозпредприятия не разрешили выезжать за границу
- "Рад бы сеять, да снег не дает": погода мешает алтайским аграриям выйти в поля
- Сюжет: Дачный сезон
- Сюжет: Праздники
- Сюжет: Садоводство
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.