Концерт по радио и 700 тыс. слушателей. Чем прославился Сергей Будкеев — основатель органной культуры на Алтае

- Сергей Будкеев родился в Бийске 17 ноября 1952 года в семье творческой династии Будкеевых-Буровых, известной на Алтае с середины ХХ столетия.
- Первые неизгладимые впечатления от органной музыки Сергей Будкеев получил еще в четыре года, когда услышал ее по радио. Это была трансляция концертов Александра Гедике.
Органист Сергей Будкеев.
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- Талант Будкеева целенаправленно формировали родители: они отдали его учиться в музыкальную школу по классу фортепиано. Но окончательно его карьеру определила учеба в Новосибирской консерватории, где факультативно изучали орган.
- Будкеев учился в Нижегородской консерватории и занимался у заслуженной артистки России Галины Козловой, а также у органиста Леонида Ройзмана.
- В 1990-е Будкеев учился играть на органе у исполнителей из Франции, Финляндии, Швейцарии и Италии. А на стажировке в Германии музыкант познакомился с инструментами, созданными еще во времена Людовика XIV и Баха.
- Первый органный концерт Будкеев дал в Барнауле в 1985 году. Уже тогда он выезжал на гастроли по городам России, странам СНГ и Западной Европы.
- В 1990-х Будкеев осуществил в Барнауле грандиозный проект — органный абонемент «Мировая художественная культура». На тот момент это был первый в мире уникальный цикл органных концертов, на котором побывали более 700 тыс. человек.
Орагнист Александр Гедике.
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- Благодаря Сергею Будкееву с 2007 года в Алтайском государственном музыкальном колледже открыли класс органа.
- Сергей Букеев — единственный в Сибири ученик Леонида Ройзмана, которого обучал основоположник русской органной культуры — Александр Гедике.