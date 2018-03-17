"Мария-Ра" введет инструкцию по работе с животными после гибели собаки в их магазине

Директор новосибирского филиала "Марии-Ра" Алексей Половников сообщил, что в компании будет введена инструкция для сотрудников, как вести себя, если в торговый зал забежала собака. Такой стала реакция на инцидент, произошедший в одном из новосибирских магазинов сети 15 марта, когда сотрудник убил бездомную собаку, сообщает Сибкрай.
Собака забежала в супермаркет в Первомайском районе Новосибирска. Свидетелями рассказали, что она была бездомной и вбежала вслед за цыганами. Разнорабочий магазина кинул в нее ножницами, поранил, и животное погибло прямо в магазине. Алексей Половников назвал случившееся "досадным недоразумением" и обосновал "человеческим фактором".
Алексей Половников,
директор новосибирского филиала "Марии-Ра":
— Мы, безусловно, смотрим, что с этим делать, нестандартная ситуация, мы не понимаем, как поступить. С одной стороны, есть покупатели, которые говорят: "Как, у вас собака бегает?" Она забежала при входе с покупателями, как мне потом сказали, с цыганами. Вместо того, чтобы ее чем-то поманить, всей толпой, вместе с теми же покупателями, начали ее гонять. Она забежала под фруктовую витрину, а он (сотрудник, убивший пса, – прим. ред.) резал ценники и, не подумав, швырнул в нее ножницами. Что он ей перебил, не разберешься. Ключевой для меня момент, что это было сделано непредумышленно. Оттого, что он не смог справиться с ситуацией.
Он добавил, что на провинившегося сотрудника будет наложено взыскание. После инцидента также изменят инструкцию, внеся туда пункты, как поступать, если в торговый зал вбежало животное.
Половников сообщил, что в течение месяца будут обучать персонал работе с животными. "Труда не составит поманить животное едой, чем вот так гонять", – добавил он.
Тем временем зоозащитники создали петицию на ресурсе Change.org. Сейчас ее подписали более 4 тыс. человек. "Требуем тщательного расследования этого дела и адекватного наказания виновника смерти животного по статье о жестоком обращении с животными", – написали защитники животных.
В связи с произошедшим в полицию поступило заявление, ее сотрудники проводят доследственную проверку.
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