Мэр Владивостока попросил горожан выйти на уборку снега

"Мы благодарны им за помощь. Безусловно, справимся, особенно, если все горожане поддержат и помогут. Есть необходимость подключиться и выйти на уборку своих территорий", — приводит пресс-служба Владивостока обращение мэра.

Портал iz.ru сообщает, что 9 марта в городе выпала месячная норма осадков. Дороги частично успели расчистить, а вот тротуары и дворы продолжают скрываться под снегом.Из-за осадков власти города запретили въезд в город транспорта, перевозящего крупногабаритные и тяжелые грузы.

В начале февраля сугробы в Москве достигли рекордной высоты в 55 см. За два дня снегопада в столице выпало 45 мм осадков, или 125% от месячной нормы. В аэропортах из-за непогоды возобновились задержки рейсов, свыше 100 самолетов не уложились в расписание.