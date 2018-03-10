Мэр Владивостока попросил горожан выйти на уборку снега

Глава администрации Владивостока Виталий Веркеенко обратился к жителям города с просьбой выйти и помочь убрать выпавший снег. В обращении градоначальника говорится, что в уборке снега властям помогает краевая администрация, военнослужащие и курсанты.
"Мы благодарны им за помощь. Безусловно, справимся, особенно, если все горожане поддержат и помогут. Есть необходимость подключиться и выйти на уборку своих территорий", — приводит пресс-служба Владивостока обращение мэра.
Портал iz.ru сообщает, что 9 марта в городе выпала месячная норма осадков. Дороги частично успели расчистить, а вот тротуары и дворы продолжают скрываться под снегом.Из-за осадков власти города запретили въезд в город транспорта, перевозящего крупногабаритные и тяжелые грузы.
В начале февраля сугробы в Москве достигли рекордной высоты в 55 см. За два дня снегопада в столице выпало 45 мм осадков, или 125% от месячной нормы. В аэропортах из-за непогоды возобновились задержки рейсов, свыше 100 самолетов не уложились в расписание.
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