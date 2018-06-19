Минприроды обратило внимание на вонючий ручей, стекающий в Пивоварку

Специалисты отдела экологического надзора Минприроды Алтайского края заинтересовались обращением жителей улицы 2-я Строительная, которые пожаловались на протекающую канализацию. Горожане сообщали, что вонючий ручей уже два месяца течет по улице и попадает в Пивоварку.
18 июня госинспектор в области охраны окружающей среды осмотрел ручей, текущий вдоль дороги. Факт стока жидкости в реку внесли в протокол.
В ходе осмотра выяснилось, что канализационные воды текут из-под металлического люка. Неприятного запаха инспектор не почувствовал. Однако жители улицы сообщали, что "вонь стоит ужасная, окна открыть невозможно". Обращения в СЭС, УК и администрацию города, по их словам, результатов не дали.
По мнению специалиста Минприроды, причиной стока стал прорыв водопроводной системы. Исходя из имеющейся у ведомства информации, за соблюдение экологических требований на реке Пивоварка отвечает управление Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Специалисты Минприроды направили в ведомство документы по данному факту, а также подготовили официальные письма в Роспотребнадзор по Алтайскому краю, администрацию города и в "Барнаульский водоканал".
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