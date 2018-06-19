Минприроды обратило внимание на вонючий ручей, стекающий в Пивоварку

Канализационный сток, текущий в Пивоварку. Фото: www.altaipriroda.ru. Канализационный сток, текущий в Пивоварку. Фото: www.altaipriroda.ru. Канализационный сток, текущий в Пивоварку. Фото: www.altaipriroda.ru. Канализационный сток, текущий в Пивоварку. Фото: www.altaipriroda.ru.

18 июня госинспектор в области охраны окружающей среды осмотрел ручей, текущий вдоль дороги. Факт стока жидкости в реку внесли в протокол.

В ходе осмотра выяснилось, что канализационные воды текут из-под металлического люка. Неприятного запаха инспектор не почувствовал. Однако жители улицы сообщали, что "вонь стоит ужасная, окна открыть невозможно". Обращения в СЭС, УК и администрацию города, по их словам, результатов не дали.

По мнению специалиста Минприроды, причиной стока стал прорыв водопроводной системы. Исходя из имеющейся у ведомства информации, за соблюдение экологических требований на реке Пивоварка отвечает управление Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Специалисты Минприроды направили в ведомство документы по данному факту, а также подготовили официальные письма в Роспотребнадзор по Алтайскому краю, администрацию города и в "Барнаульский водоканал".