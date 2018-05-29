В Барнауле у мосту через Пивоварку накопилось много мусора, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле у моста через Пивоварку накопилась куча мусора. Фото: Стас Буканович в vk.com/barneos22.
В Барнауле у моста через Пивоварку накопилась куча мусора. Фото: Стас Буканович в vk.com/barneos22.
В Барнауле у моста через Пивоварку накопилась куча мусора. Фото: Стас Буканович в vk.com/barneos22.
Куча бутылок и пенопласта появилась на улице Рыбозаводской проезд,24 на Павловском тракте. По словам очевидцев, мусор у моста через Пивоварку скапливается каждый раз после сильного дождя.
Напомним, в конце апреля в Барнауле на реке Пивоварке возле улицы Гоголя появился мусор, который стал настоящим островом, покрыв на несколько метров всю поверхность воды.
Позднее, по словам очевидцев, остров из бутылок унесло в Обь.
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