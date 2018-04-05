Мытье полов — не главное: как правильно провести Чистый четверг

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Жизнь

В 2018 году Чистый четверг выпадает на 5 апреля. В этот день мы христиане события Тайной Вечери, когда Иисус Христос, зная о грядущем предательстве Иуды, прощался с апостолами. Каждый день Страстной недели важен для христиан. Altapress.ru выяснил, что нужно делать в Чистый четверг.

Церковь. Религия.
Церковь. Религия. Фото: СС0.
1 Что нужно делать в четверг на Страстной неделе — 2018?

5 апреля верующим нужно сходить в храм, исповедоваться и причаститься. Самое главное в Чистый четверг — очиститься духовно, привести "в порядок" свою душу.

2 Нужно ли делать уборку в Чистый четверг?

Делать уборку в Чистый четверг — народный, а не церковный обычай.

Иерей Всеволод Чаплин в интервью "Московскому комсомольцу" объяснил: "Главное в эти дни — не половая тряпка, а воспоминание о Христе, скорбь, но скорбь светлая, потому что мы плачем над гробом Спасителя, но уже знаем, что он воскреснет"

Религия. Церковь.
Религия. Церковь.
3 Что делать, если не можешь прийти в храм в Чистый четверг?

Если православный человек не может прийти в храм в четверг перед Пасхой, ему стоит почитать отрывки из Евангелия, в которых рассказывается о Тайной Вечере и страданиях Иисуса Христа.

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