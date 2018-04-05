Мытье полов — не главное: как правильно провести Чистый четверг

2 Нужно ли делать уборку в Чистый четверг?

Делать уборку в Чистый четверг — народный, а не церковный обычай.

Иерей Всеволод Чаплин в интервью "Московскому комсомольцу" объяснил: "Главное в эти дни — не половая тряпка, а воспоминание о Христе, скорбь, но скорбь светлая, потому что мы плачем над гробом Спасителя, но уже знаем, что он воскреснет"