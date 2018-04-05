Мытье полов — не главное: как правильно провести Чистый четверг

В 2018 году Чистый четверг выпадает на 5 апреля. В этот день мы христиане события Тайной Вечери, когда Иисус Христос, зная о грядущем предательстве Иуды, прощался с апостолами. Каждый день Страстной недели важен для христиан. Altapress.ru выяснил, что нужно делать в Чистый четверг.
5 апреля верующим нужно сходить в храм, исповедоваться и причаститься. Самое главное в Чистый четверг — очиститься духовно, привести "в порядок" свою душу.
Делать уборку в Чистый четверг — народный, а не церковный обычай.
Иерей Всеволод Чаплин в интервью "Московскому комсомольцу" объяснил: "Главное в эти дни — не половая тряпка, а воспоминание о Христе, скорбь, но скорбь светлая, потому что мы плачем над гробом Спасителя, но уже знаем, что он воскреснет"
Если православный человек не может прийти в храм в четверг перед Пасхой, ему стоит почитать отрывки из Евангелия, в которых рассказывается о Тайной Вечере и страданиях Иисуса Христа.
- Чистый четверг 2018: православные традиции и народные приметы
- Когда православные празднуют Благовещение в 2018 году
- Когда родительский день в 2018 году: как и почему в этот день поминают умерших
- Как в Барнауле будут возить людей на кладбища в Родительский день
- Сюжет: Великий пост-2018
- Сюжет: Пасха
- Сюжет: Праздники
- Сюжет: Разбор
- Сюжет: Религия
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.