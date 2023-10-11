11 октября
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Шоу-бизнес

"Мумий Тролль" отменяют свой концерт в Израиле

Из-за боевых действий, Илья Лагутенко и его группа "Мумий Тролль" отменили концерт в Израиле.

Мумий Тролль.
Мумий Тролль.
Группа ВКонтакте "Мумий Тролль".

Представители музыкальных исполнителей рассказали "Mash", что у них нет сейчас предпосылок к проведению концерта и сами организаторы перестали выходить на связь. По этой причине, билеты на мероприятие 2 ноября в Тель-Авиве еще числятся в продаже. Ценник на билет от 9 тыс. рублей до 27.

По словам самой группы, такое недоразумение получилось из-за организаторов, которые пропали с радаров перед тем, как решить вопрос по отмене или переносу концерта.

На днях стало известно, что певица Глюкоза с семьей застряли в Тель-Авиве.

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