"Мумий Тролль" отменяют свой концерт в Израиле

Представители музыкальных исполнителей рассказали "Mash", что у них нет сейчас предпосылок к проведению концерта и сами организаторы перестали выходить на связь. По этой причине, билеты на мероприятие 2 ноября в Тель-Авиве еще числятся в продаже. Ценник на билет от 9 тыс. рублей до 27.

По словам самой группы, такое недоразумение получилось из-за организаторов, которые пропали с радаров перед тем, как решить вопрос по отмене или переносу концерта.

На днях стало известно, что певица Глюкоза с семьей застряли в Тель-Авиве.