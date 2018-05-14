Мусорным монополистом в Бийской зоне станет фирма председателя кредитного кооператива

Соглашение с фирмой "Спецобслуживание-Центральное", задача которой — организовывать и координировать всю работу, связанную с обращением с отходами, заключат на три года.

Что известно о победителе?

О фирме известно не очень много. Зарегистрирована она в августе 2015 года в Бийске. Ее учредитель — Константин Павлов, директор — 37-летний Алексей Щербатов.

Щербатов также является директором и учредителем фирмы "Перспектива +" (основной вид деятельности — производство металлических дверей и окон), председателем кредитного кооператива "Кредитинвест" и соучредителем бийской управляющей компании "Центральная", в которой у него около 33% долей.

В 2017 году Щербатов баллотировался в депутаты Бийской гордумы и в ходе предвыборной агитации утверждал, что на вверенных ему площадках заменил контейнеры для мусора, навел порядок на мусороуборочных площадках и упорядочил график вывоза мусора. Участники соцсети "Одноклассники" утверждали, что фирма занимается вывозом мусора по договору с УК "Центральная".

Как прошел конкурс?

Других претендентов на конкурсе не было. Заявку бийской фирмы "Уют плюс" комиссия отклонила — в ней содержалась недостоверная информация. Так что альтернативы на конкурсе не было. Но это не проблема: по условиям конкурса, если подана только одна заявка и она отвечает требованиям, с победителем заключается соглашение.

Чем займется регоператор ТКО?

В Бийскую зону, кроме Бийска, входит Белокуриха, а также 12 районов края: Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский и Целинный.

Задача регоператора ТКО — организовать новую схему потока отходов: от сбора мусора до транспортировки на мусороперегрузочные станции (они должны быть организованы в селах Быстрый Исток, Ельцовка, Зональное, Красногорское, Советское, Солонешное, Солтон).

Кроме этого, мусоросортировка должна быть налажена в Бийске и селах Петропавловское, Смоленское, Целинное, Старобелокуриха. Предполагается и дальнейшая транспортировка подлежащих переработке отходов за пределы зоны (например, в Барнаул) и захоронение "неутильной" части на существующих полигонах в поселке Заря и селе Смоленское. А в будущем — на полигоне в районе села Петропавловское, который еще предстоит оформить и включить в госреестр.

Факт

Статус регоператора в Барнаульской зоне получил "Эко-Комплекс".