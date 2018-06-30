На Алтае мужчину будут судить за интим с 14-летним подростком

В Шебалинском районе 26-летнего жителя Черга обвиняют в сексе с несовершеннолетней девочкой, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
Следователи установили, что в с ноября 2017 года по февраль 2018 года в селе Черга обвиняемый испытывал сексуальное влечение к 14-летней девочке. Злоумышленник знал, что она несовершеннолетняя, но несколько раз совершил с подростком добровольные половые сношения в естественной форме.
Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Напомним, в июне В Алтайском крае вынесли приговор 42-летнему жителю Барнаула. Его признали виновным в изготовлении и распространении материалов порнографического характера, а также насилии в отношении падчерицы.
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