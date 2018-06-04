На Алтае поймали контрабандиста, вывозившего из России попугаев и леопардов

Владельца передвижного зверинца из Искитима (Новосибирская область) осудили за контрабанду особо ценных животных: он не обратился в контролирующие органы за разрешением вывезти их за границу, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Передвижной зоопарк ехал на гастроли в Казахстан. В пункте пограничного контроля, который находится в Алтайском крае, правоохранители обнаружили в багаже цирка питона тигрового темного, два удава императорских, ару сине-желтого, ару зеленокрылого, ару солдатского, трех леопардов и пуму.
"Документы на животных у владельца передвижного зоопарка имелись, но документы на вывоз он оформлять не стал", — сообщили в ведомстве.
Суд приговорил владельца зоопарка к лишению свободы сроком на 2 года 4 месяца условно с испытательным сроком 1 год.
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