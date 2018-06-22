На Алтае полтора часа спасали корову, которая провалилась в глубокую яму/. Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай. На Алтае полтора часа спасали корову, которая провалилась в глубокую яму/. Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай. На Алтае полтора часа спасали корову, которая провалилась в глубокую яму/. Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай. На Алтае полтора часа спасали корову, которая провалилась в глубокую яму/. Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай. На Алтае полтора часа спасали корову, которая провалилась в глубокую яму/. Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Местные жители рассказали, что чужая корова зашла на их участок. Там она провалилась в яму, выкопанную под слив. Самостоятельно достать животное не получилось.

В узкой и глубокой яме корова лежала свернувшись. Пожарные подцепили животное и вытащили с помощью трактора. Животное доставали около полутора часов.

После этого корова убежала, а ее хозяева так и не нашлись, отмечают в ведомстве.