В селе Чемал Республики Алтай корова испугалась лая собак и провалилась в яму, сообщает ГУ МЧС России по региону.
На Алтае полтора часа спасали корову, которая провалилась в глубокую яму/. Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай.
На Алтае полтора часа спасали корову, которая провалилась в глубокую яму/. Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай.
На Алтае полтора часа спасали корову, которая провалилась в глубокую яму/. Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай.
На Алтае полтора часа спасали корову, которая провалилась в глубокую яму/. Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай.
На Алтае полтора часа спасали корову, которая провалилась в глубокую яму/. Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай.
Местные жители рассказали, что чужая корова зашла на их участок. Там она провалилась в яму, выкопанную под слив. Самостоятельно достать животное не получилось.
В узкой и глубокой яме корова лежала свернувшись. Пожарные подцепили животное и вытащили с помощью трактора. Животное доставали около полутора часов.
После этого корова убежала, а ее хозяева так и не нашлись, отмечают в ведомстве.
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